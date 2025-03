FairToner erreicht „Höchste Kundentreue“ in der Studie „Kundentreue 2025“

FairToner.de, der Online-Shop für Druckerzubehör, wurde in der aktuellen Studie „Kundentreue 2025“ von ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST erneut mit der Auszeichnung „Höchste Kundentreue“ in der Kategorie „Druckerzubehör-Shops“ prämiert. Zudem wurde FairToner für seine konstante Kundentreue der vergangenen Jahre als 5-Jahre-Jubiläumssieger gewürdigt.

Langfristige Kundentreue als Erfolgsfaktor

Kundentreue ist ein wesentlicher Indikator für die Zufriedenheit und das Vertrauen der Verbraucher in ein Unternehmen. Durch die kontinuierliche Wahl von FairToner.de für ihre Druckerzubehör-Bedarfe zeigen Kunden ihre hohe Bindung an den Online-Shop. Diese langfristige Loyalität trägt entscheidend zur Stabilität und zum Wachstum des Unternehmens bei.

Die Studie „Kundentreue 2025“ wurde bereits zum neunten Mal durchgeführt. Mehr als 500.000 Kundenurteile zu 1.685 Unternehmen und Marken aus 99 Branchen wurden analysiert. Die Bewertung basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Umfrage, in der Kunden angaben, ob sie sich bei einem erneuten Kauf oder Vertragsabschluss wieder für den jeweiligen Anbieter entscheiden würden. FairToner.de erreichte in seiner Branche einen Score von 53,0 % und erhielt somit die Auszeichnung „Höchste Kundentreue“.

Jubiläumsauszeichnung für fünf Jahre herausragende Kundentreue

Besonders bemerkenswert ist die Prämierung von FairToner.de als 5-Jahre-Jubiläumssieger. Dieses Prädikat wird nur an Unternehmen verliehen, die in den letzten fünf Jahren kontinuierlich eine Auszeichnung für hohe oder höchste Kundentreue erhalten haben, davon mindestens dreimal das Spitzenprädikat. Diese Ehrung zeigt, dass sich FairToner langfristig als vertrauenswürdiger Anbieter im Markt etabliert hat.

Engagement für Kundenzufriedenheit und Qualität

FairToner.de, betrieben durch die CPO Concept GmbH, hat sich mit einem breiten Sortiment an alternativen Druckerpatronen, Tonerkartuschen sowie weiterem Druckerzubehör einen Namen gemacht. Durch hohe Qualitätsstandards, ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und kundenorientierten Service konnte sich das Unternehmen eine treue Stammkundschaft aufbauen.

Die aktuelle Auszeichnung bestätigt den nachhaltigen Erfolg und das Engagement von FairToner.de, seinen Kunden eine optimale Einkaufserfahrung zu bieten. Die Ergebnisse der Studie sind im FOCUS (Ausgabe 10/25) sowie online unter www.deutschlandtest.de nachzulesen.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

