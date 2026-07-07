FairToner erreicht „Sehr hohe Kundenzufriedenheit“ in der Studie „Online-Handel 2026“

Der Online-Handel verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum und entwickelt sich zunehmend dynamischer als der stationäre Handel. In der aktuellen Studie „Online-Handel 2026“, die das Marktforschungsinstitut ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung WELT durchgeführt hat, wurde untersucht, welche Online-Anbieter ihre Kundinnen und Kunden besonders überzeugen.

FairToner.de wurde dabei in der Branche „Drucker & Zubehör“ mit der Auszeichnung „Sehr hohe Kundenzufriedenheit“ bewertet und erreichte einen Wert von 2,55.

Umfangreiche Untersuchung des Online-Handels

Die Studie „Online-Handel 2026“ basiert auf einer groß angelegten Verbraucherbefragung. Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, welche Anbieter ihre Kunden bei Onlinekäufen und Vertragsabschlüssen besonders zufriedenstellen. Insgesamt wurden 1.769 Unternehmen aus 95 verschiedenen Branchen berücksichtigt.

Die Datenerhebung erfolgte über ein Online-Access-Panel im Zeitraum Januar und Februar 2026. In diesem Rahmen wurden rund 338.000 Verbraucherurteile eingeholt und ausgewertet. Grundlage der Bewertung war die Frage nach der allgemeinen Zufriedenheit mit einem Anbieter beim Online-Kauf.

Methodik und Bewertungssystem der Studie

Für jedes Unternehmen wurde aus den abgegebenen Bewertungen ein Mittelwert gebildet. Dieser Wert dient als Grundlage für das Branchenranking. Unternehmen, deren Mittelwert besser als der Durchschnitt ihrer Branche ausfällt, erhalten die Auszeichnung „Hohe Kundenzufriedenheit“.

Liegt der Wert eines Anbieters zusätzlich noch unter dem Durchschnitt dieser bereits überdurchschnittlichen Gruppe, wird die Auszeichnung „Sehr hohe Kundenzufriedenheit“ vergeben. Mit einem Wert von 2,55 zählt FairToner in der Kategorie „Drucker & Zubehör“ zu den Anbietern mit besonders positiven Kundenbewertungen.

FairToner im Online-Handel für Druckerzubehör

FairToner.de ist ein spezialisierter Online-Shop für Druckerpatronen, Tonerkartuschen und weiteres Druckerzubehör. Das Sortiment umfasst sowohl Originalprodukte namhafter Hersteller als auch kompatible Alternativen der Eigenmarke FairToner sowie eine Premium-Produktlinie für besonders hohe Qualitätsansprüche. Ergänzt wird das Angebot durch Druckerpapier und ausgewählte Büroartikel.

Der Anbieter richtet sich sowohl an Privatkunden als auch an Unternehmen und legt besonderen Wert auf Qualität, transparente Angebote und kundenorientierten Service. Das Unternehmen wird von der CPO Concept GmbH betrieben und hat seinen Sitz in Meinerzhagen im Sauerland.

Mit der Auszeichnung in der Studie „Online-Handel 2026“ wird FairToner erneut eine hohe Zufriedenheit seiner Kundinnen und Kunden im Bereich Druckerzubehör bestätigt.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

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CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

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