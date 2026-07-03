FairToner ist Branchensieger der Studie „Digital-Champions 2026“

FairToner wurde in der aktuellen Studie „Digital-Champions 2026“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Druckerzubehör-Shops“ erreichte FairToner.de mit 100,0 Punkten den ersten Platz und gilt damit als Branchensieger. Die Untersuchung wurde von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY in Auftrag gegeben und durch die Analysegesellschaft ServiceValue GmbH in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt.

Die Studie analysiert, welche Unternehmen digitale Technologien erfolgreich in ihre Geschäftsprozesse integrieren und dadurch Wettbewerbsvorteile erzielen. Bewertet werden insbesondere Aspekte wie Innovationsfähigkeit, Digitalisierung interner Abläufe sowie der Einsatz moderner Technologien zur Verbesserung von Kundenerlebnissen.

Großangelegte Analyse von über 16.000 Unternehmen

Für die Untersuchung wurden rund 16.500 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen betrachtet. Grundlage der Auswertung war ein umfangreiches Social-Media-Monitoring sowie ein ergänzender Fragebogen zur digitalen Transformation innerhalb der Unternehmen. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025.

Im Rahmen des Monitorings konnten etwa 2,8 Millionen Nennungen zu Unternehmen identifiziert und analysiert werden. Dabei wurden insbesondere Beiträge zu den Themen Digitalisierung, Technologie und Innovation berücksichtigt. Zur Bewertung der Daten flossen unter anderem die Tonalität der Beiträge sowie deren Reichweite in die Berechnung ein. Ergänzend wurden die Ergebnisse der Unternehmensbefragung ausgewertet, um ein möglichst umfassendes Bild der digitalen Entwicklung zu erhalten.

Aus den kombinierten Ergebnissen beider Analysebereiche entstand ein Punktwert auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten, der für jede Branche normiert wurde. Der jeweils beste Anbieter setzt mit 100 Punkten den Benchmark für die übrigen Unternehmen.

Branchensieger im Segment Druckerzubehör

Mit dem Höchstwert von 100,0 Punkten konnte sich FairToner.de in der Kategorie „Druckerzubehör-Shops“ an die Spitze des Rankings setzen und damit den Titel Branchensieger erreichen. Unternehmen mit mindestens 60 Punkten gelten innerhalb der Studie als „Digital Champion“.

FairToner.de ist ein deutscher Onlinehändler für Druckerpatronen, Tonerkartuschen und weiteres Druckerzubehör. Das Unternehmen mit Sitz in Meinerzhagen bietet neben Originalprodukten auch kompatible Alternativen sowie eine Premium-Produktlinie für professionelle Druckanforderungen an. Ziel des Unternehmens ist es, Privat- und Geschäftskunden hochwertige Drucklösungen zu fairen Preisen bereitzustellen und gleichzeitig moderne digitale Prozesse für einen effizienten Onlinehandel einzusetzen.

Die Auszeichnung als „Digital-Champions 2026“ unterstreicht die Bedeutung digitaler Innovationen im E-Commerce und würdigt Unternehmen, die Digitalisierung als strategischen Erfolgsfaktor nutzen.

Weitere Informationen zur Studie „Digital-Champions 2026“ sowie das vollständige Ranking sind online abrufbar: servicevalue.de/ranking/digital-champions-deutschland-test/

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

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Eisenweg 13

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