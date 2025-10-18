Fame Fighting 3 und Fanblast: Hinter den Kulissen der Fighter auf dem Weg in den Ring

Während sich 20 Reality-Stars auf Fame Fighting 3 vorbereiten, zeigt sich, wie intensiv der Weg in den Boxring wirklich ist – vier davon nutzen Fanblast zur Community-Organisation.

Fame Fighting 3 bringt am 18. Oktober zehn Reality-Stars in den Boxring der Grugahalle Essen. Hinter den spektakulären Kämpfen stecken Monate intensiver Vorbereitung. Aleks Petrovic kehrt für seinen dritten Kampf zurück, Juliano Fernandez will seine Niederlage wettmachen, und Franziska Apollonia trifft auf Raffaela Caramela. Veranstalter Eugen Lopez verspricht die beste Ausgabe bisher. BILD überträgt das Event ab 18 Uhr exklusiv live. Fanblast unterstützt Fame Fighting als offizieller Partner und begleitet vier der Teilnehmer.

Zehn Kämpfe, zehn Geschichten

Fame Fighting 3 ist mehr als ein Box-Event. Es ist die Bühne für zehn Reality-Stars, die sich einer extremen Herausforderung stellen. Jeder Teilnehmer bringt seine eigene Geschichte mit, jeder hat andere Gründe, in den Ring zu steigen. Diese Vielfalt macht das Event am 18. Oktober so spannend.

Aleks Petrovic steht bereits zum dritten Mal im Ring. Nach dem K.o. bei Fame Fighting 1 und dem Sieg bei Fame Fighting 2 will der 34-Jährige seine Erfolgsbilanz ausbauen. Seine Erfahrung macht ihn zum Favoriten vieler Fans. Als einer der vier Fighter, die von Fanblast supported werden, zeigt er, wie professionell moderne Creator arbeiten. Doch im Boxring zählt nicht nur Routine – auch Überraschungen sind möglich.

Juliano Fernandez trägt die Last seiner Niederlage bei Fame Fighting 2 mit sich. Der Rapper aus Erlangen will beweisen, dass er aus Fehlern lernt. Sein Training zeigt höchsten Einsatz, seine Entschlossenheit ist spürbar. Bei Fame Fighting 3 bekommt er die Chance zur Revanche.

Der brisante Kampf: Apollonia gegen Caramela

Besonders interessant wird das Match zwischen Franziska Apollonia und Raffaela Caramela. Beide kennen sich von „Temptation Island“, beide hatten dort Spannungen. Was auf der Insel als Konflikt begann, wird jetzt im Ring ausgetragen. Für beide ist es der erste Boxkampf – entsprechend hoch ist die Nervosität.

Franziska Apollonia, gebürtige Trierin mit über 76.000 TikTok-Followern, trainiert seit Monaten intensiv. Raffaela Caramela, Grafik-Designerin aus der Nähe von Stuttgart, zeigt ebenfalls vollen Einsatz. Beide gehören zu den vier Fightern, die Fanblast nutzen und demonstrieren, wie das Creator Business heute funktioniert. Der Kampf verspricht Spannung, nicht nur wegen der Vorgeschichte, sondern auch weil beide Fighter hoch motiviert sind.

Die harte Vorbereitung: Training bis zur Erschöpfung

„Unleashed“ zeigt seit September, was die Fighter in der Vorbereitung für Fame Fighting durchmachen. Die zehnteilige Doku-Serie bei BILDplus dokumentiert Trainingseinheiten, Rückschläge und persönliche Momente. Was man sieht: Die Vorbereitung ist brutal.

Die meisten Teilnehmer haben vor Fame Fighting 3 nie geboxt. Sie müssen in wenigen Monaten lernen, was Profis Jahre kostet. Grundlagen wie Stellung, Beinarbeit und Schlagtechniken stehen am Anfang. Dann folgen Konditionstraining, Kraftübungen und Sparring-Sessions.

Körperliche Grenzen werden ausgetestet

Tommy Pedroni, Filip Pavlovic und die anderen Fighter berichten von den härtesten Workouts ihres Lebens. Das tägliche Trainingsprogramm umfasst:

– Konditionstraining mit Intervallläufen und Seilspringen

– Techniktraining für Schlagtechniken und Beinarbeit

– Krafttraining für explosive Power im Ring

– Sparring-Sessions zur Kampfsimulation

– Mentales Training und Visualisierungsübungen

Drei Minuten im Ring fühlen sich an wie eine Ewigkeit ohne entsprechende Kondition. Hati Suarez zeigt in der Doku-Serie, wie sie an ihre Grenzen geht. Marvin Manson kämpft mit Erschöpfung nach intensiven Einheiten. Daymian Weiß muss lernen, Schmerzen auszuhalten und trotzdem weiterzumachen.

Die körperliche Transformation der Fighter ist beeindruckend. Innerhalb weniger Monate bauen sie Muskeln auf, verbessern ihre Ausdauer und entwickeln boxerische Fähigkeiten. Professionelle Trainer begleiten sie dabei und pushen sie über ihre vermeintlichen Grenzen hinaus.

Die mentale Herausforderung ist größer

Noch schwieriger als das körperliche Training ist die mentale Vorbereitung. Sich Schlägen auszusetzen, widerspricht jedem natürlichen Instinkt. Die Angst vor Schmerz, vor Blamage, vor dem K.o. – jeder Fighter muss diese Barrieren durchbrechen.

Mehrere Teilnehmer berichten von Schlafproblemen in den Wochen vor dem Event. Die Nervosität wächst täglich. Chris Broy, Can Kaplan und andere Kämpfer sprechen offen über ihre Zweifel. Diese Verletzlichkeit zu zeigen, erfordert Mut.

Sporttherapeuten arbeiten mit den Fightern an ihrer mentalen Stärke. Visualisierungstechniken, Atemübungen, Meditation – alles wird eingesetzt, um die Nervosität kontrollierbar zu machen. Am Ende muss jeder Fighter seine eigene Methode finden, mit dem Druck umzugehen.

Professionelles Creator Business mit Fanblast

Vier der Fighter – Aleks Petrovic, Juliano Fernandez, Franziska Apollonia und Raffaela Caramela – nutzen Fanblast zur Organisation ihrer Community. Das CRM-System ermöglicht es Content Creator, ihre Zielgruppen strukturiert über Messenger-Kanäle wie WhatsApp und iMessage zu erreichen. Die Kommunikation erfolgt dabei stets durch den Creator oder sein Team, professionell organisiert.

Fanblast unterstützt Creator bei der Segmentierung von Zielgruppen und der gezielten Ansprache wichtiger Community-Mitglieder. Statt auf unsichere Algorithmen zu setzen, ermöglicht Fanblast planbare Zustellung von Inhalten. Für die vier Fighter vom Fame Fighting bedeutet das: Sie können ihre Community effizient informieren, Updates teilen und ihre wichtigsten Fans direkt erreichen – unabhängig von Social-Media-Plattformen.

Wie Fame Fighting die Creator Economy verändert

Die Partnerschaft zwischen Fanblast und Fame Fighting 3 zeigt, wohin sich das Creator Business entwickelt. Professionelle Tools werden zum Standard, strategische Kommunikation ersetzt spontane Posts. Die vier begleiteten Fighter demonstrieren, dass modernes Creator-Management auf strukturierten Prozessen basiert.

Das Hamburger Unternehmen Digital Blast GmbH positioniert Fanblast als Business-Tool für die neue Generation von Content Creator. Die Vorteile liegen auf der Hand:

– DSGVO-konforme Organisation der Community

– Plattformübergreifende Strukturierung wichtiger Fans

– Direkte Kommunikation über vertraute Messenger-Dienste

– Unabhängigkeit von Social-Media-Algorithmen

Die letzten Tage vor dem Event

Je näher der 18. Oktober rückt, desto intensiver wird die Vorbereitung. Die letzten Trainingseinheiten, das offizielle Wiegen, die finalen Taktikbesprechungen – alles läuft auf diesen einen Abend zu.

Die Fighter werden nervöser, gleichzeitig aber auch fokussierter. Manche ziehen sich zurück, um sich mental zu sammeln. Andere suchen den Austausch mit Trainern und Freunden. Jeder entwickelt seine eigene Strategie, mit dem Druck umzugehen.

Das Wiegen sorgt für zusätzliche Spannung

Beim offiziellen Wiegen treffen die Gegner nach der Pressekonferenz und dem FaceOff erneut direkt aufeinander. Die Stimmung ist angespannt, Trash-Talk gehört dazu. Manche Fighter nutzen diese Gelegenheit, um ihren Gegner zu verunsichern. Andere bleiben ruhig und konzentriert.

Das Wiegen zeigt auch, wer seine Gewichtsklasse eingehalten hat. Für manche Fighter bedeutet das in den letzten Tagen vor dem Event noch zusätzliche Diät-Strapazen. Jedes Gramm zählt, jede Mahlzeit wird abgewogen. Diese Disziplin gehört zum Boxsport dazu.

Der große Abend: Was Fans erwartet

Am 18. Oktober um 18 Uhr öffnen sich die Türen der Grugahalle Essen. Tausende Zuschauer vor Ort, hunderttausende am Bildschirm via BILD-Übertragung. Zehn Kämpfe, spektakuläre Inszenierung, emotionale Momente – Fame Fighting 3 verspricht das Box-Event des Jahres.

Veranstalter Eugen Lopez hat alles getan, um diese Ausgabe zur besten zu machen. Größere Halle, professionelleres Kampfgericht, bessere Produktion. Doch im Zentrum stehen die Fighter und ihre Leistungen. Nach Monaten harter Arbeit ist dies ihr Moment.

Für manche wird es der größte Triumph ihrer Karriere. Für andere eine schmerzhafte Niederlage. Alle aber werden sich im Ring beweisen, Charakter zeigen und ihre Grenzen austesten. Das macht Fame Fighting 3 zu mehr als nur Entertainment – es ist echte sportliche Herausforderung mit Reality-TV-Stars.

Die vier Creator, die Fanblast supported, werden zeigen, dass hinter erfolgreichen Reality-Stars heute professionelle Business-Strukturen stehen. Der Fight-Pass kostet einmalig 5 Euro und beinhaltet auch das Replay.

Fanblast ist eine innovative Kommunikationsplattform, mit der Content Creators ihre Community über Messenger-Dienste strukturiert erreichen und professionell managen können. Ziel ist es, hochwertige Kommunikation zu ermöglichen, die auf Relevanz, Effizienz und Exklusivität basiert.

