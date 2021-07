FaMeta 2021: Endlich wieder persönliche Beratung!

Die Fachausstellung Metallbearbeitung FaMeta 2021 wird in diesem Jahr vorgezogen und findet nun vom 22.-24. September im CNC Outlet Center in Olching statt. Die vielen noch bekannte Fachausstellung Metallbearbeitung wird dauerhaft wiederbelebt. Noch vor der EMO in Mailand werden rund 50 Aussteller neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen sowie Innovationen in Zubehör, Peripherie und Industrial-Software auf rund 3.000 Quadratmetern Hallenfläche präsentieren. Der Eintritt zur FaMeta ist kostenlos, die Anmeldung für Besucher erfolgt unter www.fameta.de

Der persönliche Austausch zwischen Maschinenbauern und ihren Kunden ist ins Stocken geraten – Präsenzveranstaltungen wie AMB, FaMeta und Grindtec wurden wegen der globalen Pandemie ausgesetzt. “Mit der FaMeta wollen wir dem persönlichen Austausch, dem Netzwerken und nicht zuletzt der Investitionsvorbereitung in der Branche wieder eine Plattform bieten,” sagt Holger Kösler, Geschäftsführer des CNC Outlet Centers. “Mit namhaften Ausstellern, die einige ihrer EMO-Schmankerl hier präsentieren, werden wir das wichtige Stimmungsbarometer für die Metallbearbeitung wiederbeleben.” Neben dem persönlichen und fachlichen Austausch stehen bis zu 100 Dreh- und Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Schleifmaschinen unter Strom zur Vorführung bereit. Zubehör wie Werkzeugsysteme, Werkzeugvoreinstellgeräte oder Komponenten der Betriebseinrichtung wird live sowie in audiovisuellen Präsentationen auf Großleinwänden gezeigt. Im Zeitalter der Digitalisierung spielt auch aktuelle Industrie-Software eine wichtige Rolle. In begleitenden Workshops gewinnen Teilnehmer Einblicke in den aktuellen Stand der Technik. Die Themen reichen von spanenden Werkzeugmaschinen über Additive Fertigungstechniken, bis zu Präzisionswerkzeugen, Messtechnik und Qualitätssicherung. Zu den Ausstellern gehören unter anderen Axa, Chiron, EMAG, EMCO, EWS, Hurco, Index, Kunzmann, Tornos und Weiler.

Unter dem Motto “O´zapft is” wird das Catering zur Messe stehen: Wer das Oktoberfest in diesem Jahr vermisst, sollte sich Almhütte, Fassbier, Hendl und Brotzeiten im zünftigen Biergarten nicht entgehen lassen. Die genauen Hygienebedingungen teilen die Aussteller vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail mit. Die FaMeta öffnet am Mittwoch, 22.09. und Donnerstag 23.09. von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie am Freitag den 24.09.2021 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr für angemeldete Besucher. Der Eintritt ist kostenlos.

Auf der Vorgängerveranstaltung 2019 wurden 252 Unternehmen von 82 Experten beraten. 68 Maschinen wurden live vorgeführt, 720 Minuten Seminare besucht. Die unter guten Vorzeichen organisierte Veranstaltung 2020 wurde pandemiebedingt abgesagt.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter www.fameta.de Für Fragen rund um die Veranstaltung wenden Sie sich per E-Mail an event@fameta.de oder telefonisch an +49 8142 4487-299

Das CNC Outlet Center in Olching bei München eröffnet Herstellern von Werkzeugmaschinen und Zubehör auf circa 3.700 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche eine weltweit einzigartige Präsentationsplattform.

Verschiedene Anbieter, die sich für eine der Partnerschaften entschieden haben, werden in umfangreiche Marketingdienstleistungen mit einbezogen: Über das Internet, Events und Seminare, die Fachpresse und Messen werden breite Zielgruppen der internationalen Metallbearbeitung angesprochen. Interessenten finden im CNC Outlet Center ständig bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen, Zubehör und Peripherie-Geräte. Herstellerunabhängige Beratung, Live-Vorführungen, und Veranstaltungen sorgen dafür, dass jeder Besuch sich lohnt. Wer sich für eine Investition entscheidet, profitiert von einem umfangreichen Dienstleistungsangebot! Dazu gehören Finanzierung, Bewertung und Verwertung, Transporte, Fabrikumzüge und die Liquiditätsbeschaffung. Weitere Informationen unter www.cnc-outlet.center

