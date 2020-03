FAMILIE, ZEIT UND LUXUS

Gemeinsam in der Villa 1870 Corfu wieder zusammen finden

In Zeiten wie diesen wünscht man sich einfach mal den Stecker zu ziehen, die Nachrichten abschalten zu können und eine erholsame Zeit mit den Liebsten zu verbringen ohne gleichzeitig in Telefonkonferenz festzuhängen oder E-Mails am Smartphone bearbeiten zu müssen. Diese Erholung findet sich am besten im Süden Europas unter der warmen Sonne. In der Villa 1870 Corfu in Griechenland, einem Herrenhaus mit weitläufigem Garten, findet die ganze Familie, inklusive Großeltern, Eltern und Kindern, nach der langen Zeit in den eigenen vier Wänden wieder zusammen. Die familiengeführte Villa unweit des Stadtzentrums von Korfu ist ein luxuriöses Hotel für Familien und Freundesgruppen. Mit Platz für bis zu 16 Personen bleiben die Gäste in der exklusiv gemieteten Villa unter sich, ohne jedoch auf den Luxus eines Fünf-Sterne Hotels inklusive hauseigenem Chefkoch und privatem Chauffeur verzichten zu müssen.

Villa 1870 Corfu | Mit der ganzen Familie entspannen

Das traditionelle korfiotische Herrenhaus Villa 1870 Corfu liegt in unmittelbarer Nähe der Altstadt von Korfu. Das im Jahre 1870 erbaute Haus heißt heute vor allem Familien auf der griechischen Insel willkommen. Im Haupthaus stehen auf drei Etagen fünf Doppelzimmer zur Verfügung und im separaten Einfamilienhaus gibt es nochmals Schlafplätze für vier Personen.

Somit können die Großeltern ihre Privatsphäre im Einfamilienhaus genießen während die Kinder mit den Eltern im Haupthaus untergebracht sind. Verbindungstüren zwischen den Zimmern ermöglichen das Zusammenleben von Kleinkindern und den größeren Geschwistern oder den Eltern. Im großen Garten gibt es einen beheizten Außenpool mit Blick auf das ionische Meer. Ein Spielplatz für Kinder ist mit einer langen Rutsche aber auch genug Raum zum Fußball und Mini-Tennis spielen angelegt. Somit gibt es genügend Platz zum Spielen und zur gemeinsamen sportlichen Bestätigung aber auch zum Entspannen in der Sonne.

Zum Komfort der luxuriösen Unterkunft zählt zudem der hauseigene Koch mit professionell ausgestatteter Küche. Dieser kauft jeden Morgen frisch ein um seinen Gästen ein reichhaltiges Frühstück nach Herzenswunsch zu servieren. Bei Bedarf und je nach Tagesprogramm stellt der Koch auch ein typisch griechisches Abendessen mit frischen, lokalen Produkten zusammen. Zum Essen und gemütlichen Beisammensein kommt die Familie an einem der beiden großen Esstische von ca. drei Metern Länge auf der Terrasse mit Meerblick zusammen.

Korfu und die Umgebung der Villa 1870

Um die gemeinsame Zeit mit der Familie bestmöglich zu nutzen, bietet die Villa 1870 Corfu einige zusätzliche Angebote wie einen eigenen Chauffeur oder einen Segel- und Bootsverleih. Der Strand ist nur zehn Minuten zu Fuß entfernt. Die Umgebung eignet sich für lange Spaziergänge und kleine Wanderungen, auch ein Tennis- und Golf-Club sind nur wenige Kilometer weg. Kulturell hat die Insel Korfu mit dem UNESCO-Weltkulturerbe der Altstadt Korfus sowie dem Achilleion Palast, der einst von der österreichischen Königin Elisabeth erbaut wurde, und dem Mon Repos Schloss einiges zu bieten. Für Familien mit Kindern ist der Freizeitpark Aqua Land ein beliebtes Freizeitziel.

Über Villa 1870 Corfu

Im Jahre 1870 als traditionelles korfiotisches Herrenhaus vom dem Aristokrat Konti erbaut, dient das Haus am Kefalomantoyko Hügel unweit der Altstadt von Korfu heute als komfortable Unterkunft für Familien und Freundesgruppen. Insgesamt hat die Villa Platz für bis zu 16 Personen, verteilt auf sechs Doppelzimmer im Haupt- sowie separaten Einfamilienhaus. Zum Komfort der Villa 1870 Corfu zählen neben einem beheizten Außenpool im Garten und allen Annehmlichkeiten für den gelungen Familienurlaub auch ein hauseigener Koch sowie ein Chauffeur für Ausflüge auf der Insel Korfu.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.villa1870corfu.com/

Firmenkontakt

Villa 1870 Corfu

Constanze Großmann

Bauerstraße 34

80796 München

089-28 70 230-0

grossmann.constanze@kprn.de

http://www.villa1870corfu.com/

