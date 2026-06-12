Familienfreundlichkeit als Teil der Unternehmenskultur: GEBRA-IT wird Mitglied im Kompetenznetzwerk Region Aachen

Flexible Arbeitsmodelle, Vertrauen und moderne Unternehmenskultur gehören beim Aachener Softwareunternehmen längst zum Alltag

Aachen, Juni 2026 – Moderne Arbeitswelten brauchen mehr als einen Obstkorb und Homeoffice. Die GEBRA-IT GmbH aus Aachen zeigt, wie echte Familienfreundlichkeit im Unternehmensalltag funktionieren kann – und ist deshalb jetzt Mitglied im Kompetenznetzwerk Familienfreundliche Unternehmen Ihrer Region Aachen.

Das Aachener Softwarehaus entwickelt mit der GEBRA-Suite flexible Low-Code-ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen. Flexibilität spielt dabei jedoch nicht nur in der Softwareentwicklung eine zentrale Rolle, sondern auch im Umgang mit den eigenen Mitarbeitenden.

Familienfreundlichkeit im Arbeitsalltag

Bei GEBRA-IT gehören flexible Arbeitszeiten, Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten und Homeoffice längst selbstverständlich zum Arbeitsalltag. Mitarbeitende erhalten die Möglichkeit, berufliche Aufgaben mit familiären Verpflichtungen besser zu vereinbaren – sei es im Alltag, während der Elternzeit oder in kurzfristigen familiären Ausnahmesituationen.

Was Familienfreundlichkeit bei GEBRA-IT konkret bedeutet:

Flexible Arbeitszeiten und VertrauensarbeitszeitHomeoffice und mobiles ArbeitenUnterstützung bei Elternzeit und WiedereinstiegIndividuelle TeilzeitmodelleVerständnis bei familiären Notfällen oder Pflegeverantwortung30 Tage Urlaub und planbare UrlaubsregelungenZuschüsse zu Sportangeboten – auch für Partnerinnen und PartnerBetriebliche Altersversorgung mit Zuschüssen

Vertrauen statt starre Strukturen

„Familienfreundlichkeit darf kein theoretisches Konzept sein, sondern muss im täglichen Arbeiten wirklich gelebt werden“, erklärt Udo Hensen, Geschäftsführer der GEBRA-IT GmbH. „Gerade in der IT-Branche sind Vertrauen, Eigenverantwortung und Flexibilität entscheidende Faktoren für Motivation und langfristige Zusammenarbeit.“

Besonders wichtig ist dem Unternehmen eine offene und pragmatische Führungskultur. Wenn Kinder krank werden, Pflegeaufgaben übernommen werden müssen oder familiäre Herausforderungen entstehen, stehen Verständnis und gemeinsame Lösungen im Vordergrund.

Moderne Arbeitskultur als Erfolgsfaktor

Mit dem Beitritt zum Kompetenznetzwerk Familienfreundliche Unternehmen Ihrer Region möchte GEBRA-IT die eigene Unternehmenskultur sichtbar machen und gleichzeitig neue Impulse für moderne Arbeitsmodelle gewinnen. Denn für das Unternehmen steht fest: Gute Software entsteht dort, wo Menschen verlässlich, motiviert und mit gegenseitigem Vertrauen zusammenarbeiten können.

GEBRA-IT ist der Partner für alle Unternehmen, die eine qualitativ hochwertige, zeitnahe und individuelle Lösung ihrer Software-Anforderungen wünschen. Wir wissen, was es heißt, bestehende ERP-Systeme anzupassen, damit sie irgendwie funktionieren. Deshalb haben wir die GEBRA-IT gegründet. Mit unserer revolutionären GEBRA-Suite befreien wir Sie aus der Abhängigkeit von altbackenen und teuren Systemen großer Hersteller – mit schlanken, offenen und zukunftsweisenden Lösungen, die Ihr Unternehmen wirklich nach vorne bringen. Mit dem klaren Ziel: 100% Prozessabdeckung.

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