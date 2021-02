Familienseminar: Trotz Lockdowns in Harmonie leben

KAI-UWE HARZ GIBT IN SEINEM FAMILIENSEMINAR IN BUCHFORM TIPPS FÜR EIN GELUNGENES MITEINANDER IN KRISENZEITEN

Viele Familien, die ihren Alltag gut durchstrukturiert hatten, sind durch Lockdowns plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen. Aus der Perspektive eines Familienseminars ist das eine neuartige Struktur des Miteinanders, die mitunter große Herausforderungen an alle Beteiligten stellt. “Was zuvor einem geregelten und geordneten Ablauf gefolgt ist, wird durch den Lockdown, die Überschneidung von Familie Beruf und Schule und mitunter wirtschaftliche Sorgen durcheinandergewirbelt. Unterschiedliche Rollen müssen plötzlich unter einem Dach miteinander in Einklang gebracht werden. Kein Wunder, dass sich daraus erhebliches Konfliktpotenzial ergibt. Doch es kann gelingen, trotz Lockdowns in Harmonie miteinander zu leben und umzugehen”, zeigt sich Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz überzeugt. Welche Tipps hat er für gestresste Eltern und genervte Kinder in Ausnahmezeiten?

Durch Familienseminar in Buchform die eigene Rolle erkennen und besser ausfüllen

Einen Schritt zurückgehen, sich selbst aus der Situation herausnehmen und eine bewusste Selbstreflektion starten – dafür gibt Kai-Uwe Harz seinen Lesern in der Ratgeber Trilogie der “Du!” Werke eine praktische Handreichung. In “Du! und Deine Partnerschaften” zum Beispiel richtet er gezielt den Blick auf die Beziehungen, die in unserem Leben prägend sind und unseren Alltag, unser Wohlbefinden – kurzum unser Glücklichsein bestimmen. Für Harz ist grundlegend, dass Menschen in verschiedenen, teils kollidierenden Rollen sich zunächst ihrer eigenen Position im Gefüge des Miteinanders bewusst werden. Zudem plädiert er für die Strategie der kleinen Schritte. Was bedeutet das konkret? Sich jeden Tag neue, erreichbare Ziele setzen, diese Ziele zu Papier bringen, sie bildlich ausgestalten – das kann nach Überzeugung von Harz enorm weiterhelfen und dazu beitragen, diese Vorhaben im Alltag umzusetzen.

Familienseminar in Buchform hilft dabei, für klare Strukturen zu sorgen

Wenn Beruf und Familie wie derzeit durch Home Office und Home Schooling miteinander in Einklang zu bringen sind, hilft es nach Einschätzung von Kai-Uwe Harz, für eine klare Struktur zu sorgen. “Gesprächs- und Arbeitsphasen festlegen, einen Ablaufplan gemeinsam mit allen Beteiligten erstellen, feste Regeln vereinbaren, kann ungemein helfen, den Alltag im Lockdown erträglicher zu gestalten. Wer sich für jeden Tag kleine Ziele setzt, diese zu Papier bringt und sie am Morgen und Abend bewusst in den Blick nimmt, kann sein Verhalten besser kontrollieren und besser reflektieren. Auf diese Weise lässt sich das Miteinander optimieren”, weiß Kai-Uwe Harz aus seinen zahlreichen Seminaren in der Harz Akademie, die Elemente aus Familienseminaren aufgreifen. Hilfreich dabei sind seine “Du!-Werke”, in denen er seine Leser dazu anleitet, auf Basis einer gezielten Selbstreflektion in ihren Beziehungen verständnisvoller und empathischer miteinander zu agieren.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

