Familientag bei den SCHÄFER WERKEN auf dem Pfannenberg

Neunkirchen, 07. Juli 2023. Bei schönstem Sommerwetter fand vor Kurzem der Familientag der SCHÄFER WERKE Gruppe auf dem Pfannenberg statt. Auszubildende, Mitarbeitende, Geschäftsführung, Gesellschafter und viele Familienangehörige verbrachten einen Tag voller Attraktionen für Groß und Klein, gutem Essen, frisch gezapftem Bier und toller Musik. Die Besichtigung der unterschiedlichen Fertigungsbereiche war für viele Besucher von besonderem Interesse.

Die SCHÄFER WERKE Gruppe ist ein Familienunternehmen und vereint viele Generationen unter einem Dach. Der Familiengedanke nimmt einen hohen Stellenwert ein.

Am Familientag konnten Auszubildende ihren Eltern das Unternehmen näherbringen. Die Auszubildenden werden bei den SCHÄFER WERKEN bereits vom ersten Tag an begleitet und direkt in die betrieblichen Abläufe und Prozesse integriert. Die eigene Lehrwerkstatt konnte mit praktischen Vorführungen besichtigt werden; hier werden die gewerblichen Auszubildenden individuell auf ihre Prüfungen vorbereitet.

Viele Mitarbeitende nutzten die Gelegenheit, ihren Partnern und Kindern ihre Arbeitsstätte zu zeigen. Im Resümee war das Feedback der über 1.100 Besucher durchweg positiv und begeistert.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

