Family Day bei Old Oak Burger

Familienfreundliche Angebote bei Old Oak Burger in Nordhessen

Mit dem Family Day verbindet die Old Oak GmbH moderne Burger-Konzepte mit attraktiven Angeboten für Familien. Hochwertige Zutaten, hausgemachte Saucen und kreative Burger-Kreationen sorgen für besondere Genussmomente für Groß und Klein.

Old Oak Burger: Genuss trifft Qualität

Die Old Oak GmbH steht für moderne Gastronomiekonzepte mit Fokus auf Frische, Qualität und Nachhaltigkeit. Saftig gegrillte Rindfleisch-Patties, frische Zutaten und hausgemachte Saucen sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis.

Zwei starke Standorte in Nordhessen

Old Oak Burger Schwalmstadt

Friedrich-Ebert-Straße 112

D-34613 Schwalmstadt

www.old-oak-schwalmstadt.de

Eskinivvach Burger Eschwege

Bahnhofstraße 3

D-37269 Eschwege

www.eskinivvach-eschwege.de

Die Old Oak GmbH mit Sitz in Hessen steht für moderne Gastronomiekonzepte mit Fokus auf Qualität, Regionalität und zeitgemäßes Ambiente. Neben den Old Oak Burger Restaurants gehören auch Food Trucks zum Konzept des Unternehmens. Die Marke richtet sich gezielt an Burger-Liebhaber in Nordhessen.

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

www.eskinivvach-eschwege.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Hans-Heiner-Müller-Allee 3

34346 Hann. Münden (bei Kassel & Göttingen)

+49 30 44 677 188



https://www.old-oak-restaurant.de

Pressekontakt

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10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



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