famprints bietet jetzt einzigartige Kindertassen an

Liebevoll gestaltete, personalisierte Tassen mit Aquarell-Motiven – perfekt für Kinderhände und den täglichen Gebrauch.

Grefrath, 07.10.2024 – famprints freut sich, die Einführung ihrer neuen personalisierten Kindertassen bekannt zu geben. Diese einzigartigen Tassen sind das ideale Geschenk zur Einschulung, bei Taufen oder an Ostern. Mit liebevollen Aquarell-Motiven und der Möglichkeit, die Tasse mit dem Namen des Kindes zu personalisieren, wird jedes Exemplar zu einem ganz persönlichen Unikat.

Die neuen Emaille Tassen von famprints sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch besonders funktional. Diese Kindertassen bieten ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind mit einem brillanten, langlebigen Druck versehen. Zudem sind die Tassen BPA-frei und spülmaschinenfest, was sie perfekt für den täglichen Gebrauch macht. Mit einem Gewicht von nur 134 g liegen sie ideal in kleinen Kinderhänden und verwandeln jede Pause in einen besonderen Moment.

Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von liebevollen Motiven, die sowohl bei Kindern als auch bei Eltern großen Anklang finden. Die Kombination aus ansprechendem Design und praktischen Eigenschaften macht die personalisierten Kindertassen zu einem Must-Have für jede Familie. Gerade als Tasse für den Kindergarten sind sie äußerst beliebt. famprints setzt auf Qualität und Sicherheit, um den kleinen Nutzern ein unbeschwertes Trinkerlebnis zu bieten.

Personalisierte Geschenke wie diese Kindertassen sind immer eine besondere Überraschung und bereiten große Freude, egal zu welchem Anlass. Für weitere Informationen und Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: hi@famprints.de.

famprints.de ist ein Online-Shop, der sich auf personalisierte Geschenke für Familien und Freunde spezialisiert hat. Mit einer ständig wachsenden Auswahl an kreativen und individuellen Produkten bietet famprints.de eine breite Palette an einzigartigen Geschenkideen für jeden Anlass. Ob zu Geburtstagen, Jubiläen oder Feiertagen – das Sortiment wird täglich erweitern, um die perfekten, persönlichen Geschenke zu bieten, die unvergessliche Momente schaffen. Entdecken Sie die Vielfalt an liebevoll gestalteten Artikeln und finden Sie besondere Geschenke, die von Herzen kommen.

Kontakt

famprints

Christian Bongs

Stadionstraße 22

47929 Grefrath

02158 953 00 05



https://famprints.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.