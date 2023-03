FAMULATUR MEDIZIN: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Endlich eintauchen in die Praxis

Lernen, lernen, lernen – bis der Kopf raucht. Lust auf Abwechslung? Lassen Sie Ihre Medizin-Bücher eine kleine Weile links liegen und lernen Sie Ihren zukünftigen Beruf endlich in der Praxis kennen: bei einer Famulatur im Klinikum am Weissenhof.

Auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alles, was Sie über uns als Arbeitgeber und Ihre 4-monatige Famulatur in unserem Hause wissen müssen.

WIR SIND DAS KLINIKUM AM WEISSENHOF

Was wir machen

Wir, das Klinikum am Weissenhof, sind eine fortschrittliche und offen kommunizierende Fachklinik für Psychiatrie. An unseren Standorten in Weinsberg, Schwäbisch Hall, Ludwigsburg, Winnenden, Heilbronn, Künzelsau und Brackenheim versorgen wir mit circa 1600 Mitarbeiter*innen jährlich circa 13.000 Patient*innen sowohl stationär als auch stationsäquivalent, teilstationär sowie ambulant.

In unseren sieben eigenständigen Kliniken (für Allgemeine Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Suchttherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Forensische Psychiatrie und Psychosomatische Medizin) verfügen wir über 738 Planbetten. Zusätzlich zum regulären Betrieb der Klinik bieten wir auch fachbereichsspezifische Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung an.

Für was wir stehen

Das Wohl unserer Patient*innen steht für uns an allererster Stelle. Damit unsere Mitarbeiter*innen die Kraft haben, sich täglich darum zu kümmern, muss es auch ihnen gut gehen. Deshalb tun wir alles für die Zufriedenheit all jener, die Tag für Tag im Klinikum am Weissenhof ihr Bestes geben. Darüber hinaus setzen wir auf Qualität und Transparenz, eine möglichst optimale Work-Life-Balance sowie auf Klima- und Unweltschutz.

Und wir stehen zu unserem Wort. Das beweisen, die Auszeichnungen, die wir Jahr um Jahr immer wieder erhalten: die wiederholte Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren, die mehrfache Prämierung als „Great Place to Work“, die Auszeichnung auditberufundfamilie 2022 sowie die Teilnahme an dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta seit 2020.

Was Sie bei uns bekommen

Sie nehmen Einblick in alle Bereiche der Psychiatrie, die Sie bisher nur aus Ihren Büchern kannten. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, die von Ihnen erlernte Theorie auch in der Praxis umzusetzen. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg bringen wir Forschung, Lehre und Praxis gekonnt zusammen.

Während Ihrer Famulatur in unserem Hause bieten wir Ihnen alles, was auch unsere Mitarbeiter*innen bekommen: etwa eine flexible Gestaltung Ihrer Arbeitszeiten, ein angenehmes Arbeiten in Teams mit flachen Hierarchien sowie zusätzliche Vorteile wie eine kostengünstige Unterbringung in unseren Personalwohnheimen sowie unser Jobticket.

Lassen Sie uns diesen Schritt Ihrer Ausbildung gemeinsam gehen!

Wenn es Ihnen bei uns gefällt, freuen wir uns, wenn wir Sie für ein Praktisches Jahr oder nach Ihrem Abschluss für eine Anstellung wiedersehen.

Bewerben Sie sich für eine Famulatur Medizin im Klinikum am Weissenhof.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen und auf ein persönliches Kennenlernen!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2022 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.