Fanreisen Premier League – Tickets für FC Liverpool & Co.

Vietentours bietet unvergessliche Fußball-Fanreisen zur Premier League mit exklusiven Tickets und Hotels.

Düsseldorf, 5. Juli 2023 – Vietentours, der renommierte Anbieter von Sport- und Eventreisen bietet in der Saison 23/24 wieder unvergessliche Fußball-Fanreisen zur Premier League nach England an. Unter anderem Manchester City, FC Arsenal London, Tottenham Hotspur, Manchester United und FC Liverpool Tickets inkl. exklusiver Hotels. Fußballbegeisterte haben die Möglichkeit, die einzigartige Atmosphäre der berühmtesten Stadien der Welt zu erleben, von der Stamford Bridge über die Anfield Road bis zum Etihad Stadium. In letzterem gelang den Sky Blues von Manchester City unter der Führung von Trainer-Legende Pep Guardiola ein sensationelles Triple: Champions League Sieger, Meisterschaft und der Derby-Sieg gegen Manchester United im FA Cup.

„Wir sind begeistert, Fußballfans jede Saison die Möglichkeit zu bieten, die Premier League hautnah zu erleben“, sagt Wolfgang Vieten, der Geschäftsführer von Vietentours. „Unsere Fanreisen inkl. Tickets und Hotel bieten nicht nur ein erstklassiges Fußballerlebnis, sondern auch die Möglichkeit, die pulsierenden Metropolen, wie z.B. London, Liverpool oder Manchester zu erkunden und die lokale Kultur zu erleben. Einige interessante Transfers werden für noch mehr spannende Momente sorgen, wie der von Dominik Szoboszlai, der kürzlich für 70 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt ist und, ebenfalls von RB Leipzig, Christopher Nkunku, der nach Chelsea geht, oder Kai Havertz, der einen mutigen Wechsel vom FC Chelsea London zum Lokalrivalen Arsenal London vorgenommen hat.“

Premier League Tickets und erstklassige Hotels

Die Fanreisen von Vietentours umfassen nicht nur die Tickets für die Spiele, sondern auch komfortable Unterkünfte in erstklassigen Hotels. Die Reisenden können sich darauf verlassen, dass dort ihre Bedürfnisse bestens betreut werden, während sie die spannende Atmosphäre der Premier League erleben. Neben den Reisen für Privatpersonen und Fangruppen werden auch individuell geplante und organisierte Incentivereisen für Firmen, Vereine und Sponsoren angeboten.

Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie die Website von Vietentours direkt unter Premier League Tickets & Reisen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Premier League live zu erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und eine unvergessliche Fanreise nach England!

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl bis zur Fußball-WM. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

Kontakt

Vietentours GmbH

Silke Hanisch

Bagelstraße 85

40479 Düsseldorf

+49 211 17 700 14

+49 211 17 700 17



https://www.vietentours.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.