Fantastische Mobilität: Smudo zu Gast bei „Flotte! Der Branchentreff“ 2026

Musiker, Rennfahrer und Mobilitätsenthusiast trifft Fuhrparkbranche / Elektromobilität und Innovationen im Fokus / Mehr Raum für E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge / Fachprogramm online

Bonn. März 2026. Wenn sich am 25. und 26. März 2026 die Fuhrparkbranche in der Messe Düsseldorf trifft, erwartet die Besucher ein besonderer Gast: Smudo, Mitglied der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier, wird als Ehrengast bei „Flotte! Der Branchentreff“, Deutschlands größter Messe für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider, vor Ort sein. Besucher haben am 25. März die Gelegenheit, den Musiker persönlich zu treffen, mit ihm über seine Leidenschaft für Automobile und Motorsport zu sprechen und Fotos zu machen.

Die Verbindung zur Messe passt: Smudo gilt seit vielen Jahren als begeisterter Automobil- und Technikfan. Neben seiner musikalischen Karriere engagiert er sich intensiv im Motorsport und beschäftigt sich dort auch mit innovativen und nachhaltigeren Antriebstechnologien. Themen wie Elektrifizierung, alternative Antriebe und die Zukunft der Mobilität spielen daher nicht nur auf der Messe eine zentrale Rolle, sondern auch in seinem persönlichen Engagement.

Eine besondere historische Note erhält der Auftritt zusätzlich: Smudo teilt sich seinen Geburtstag mit Gottlieb Daimler, einem der Pioniere des Automobils. Damit schlägt der Musiker auf charmante Weise eine Brücke zwischen der Geschichte des Automobils und den aktuellen Diskussionen über die Zukunft der Mobilität – ein Thema, das auch das Fachprogramm der diesjährigen „Flotte!“ prägt.

Elektromobilität und nachhaltige Flotten im Fokus

Neben dem prominenten Ehrengast bietet die Messe ein umfangreiches Fachprogramm mit praxisnahen Vorträgen, Workshops und Round-Table-Diskussionen. Im Mittelpunkt stehen dabei aktuelle Herausforderungen und Lösungen rund um die Elektrifizierung von Fuhrparks, Ladeinfrastruktur, Energiemanagement sowie wirtschaftliche Aspekte elektrischer Fahrzeugflotten.

Experten aus Unternehmen, Kommunen und der Mobilitätsbranche geben Einblicke in laufende Projekte und zeigen konkrete Wege auf, wie sich Fahrzeugflotten effizient und nachhaltig umstellen lassen. Themen reichen von E-Transportern und elektrischen Nutzfahrzeugen bis hin zu Lade- und Energiemanagement sowie Fördermöglichkeiten für Infrastrukturprojekte.

Mehr Platz für elektrische Nutzfahrzeuge

Die wachsende Bedeutung der Elektromobilität spiegelt sich auch in der Erweiterung der Ausstellungsfläche wider. Eine zusätzliche Halle schafft mehr Raum für elektrische Nutzfahrzeuge und Infrastruktur. E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge für gewerbliche und kommunale Flotten stehen dabei ebenso im Fokus wie Ladeinfrastruktur, Batteriesysteme, Energiemanagement und digitale Lösungen für das moderne Fuhrparkmanagement.

Netzwerken auf Deutschlands größter Fuhrparkmesse

Mit rund 400 Ausstellern und mehreren Tausend Fachbesuchern ist „Flotte! Der Branchentreff“ der wichtigste Treffpunkt der Branche. Neben der Ausstellung und dem Fachprogramm stehen vor allem persönliche Gespräche und Networking im Mittelpunkt. Eine große Abendveranstaltung sowie ein umfassendes Full-Service-Catering bieten zusätzliche Gelegenheiten zum Austausch.

Wer sich noch kein Ticket für Deutschlands größte Fuhrparkmesse gesichert hat, sollte dies zeitnah tun, um von dem umfangreichen Fachprogramm zu profitieren und auf dem aktuellen Stand der Mobilitätsentwicklung zu bleiben. Die „Flotte!“ bietet dafür den optimalen Rahmen.

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.derbranchentreff.de

Die Flotte Medien GmbH gibt die Fachzeitschrift Flottenmanagement heraus und betreibt die Homepage flotte.de. Flottenmanagement erscheint sechs Mal im Jahr und ist das unabhängige Fachmagazin für Fuhrparkmanagement. Ein kompetenter Ratgeber mit professionellen Entscheidungshilfen durch Nutzwerttabellen, Praxisberichte, Kostenvergleiche und Marktübersichten. Zielgruppe sind vornehmlich professionelle Fuhrparkleiter und -entscheider, Inhaber, Geschäftsführer. Dazu kommt seit 2016 einmal im Jahr „Flotte! Der Branchentreff“ als Leitmesse für Fuhrparkentscheider und Mobilitätsprofis in Deutschland.

Über „Flotte! Der Branchentreff“

„Flotte! Der Branchentreff“ ist das erste große Flottenevent des Jahres. Hersteller, Importeure, Leasinggesellschaften und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte treffen auf der inzwischen größten Flottenmesse in Deutschland auf Fuhrparkmanager mit Flotten unterschiedlicher Größen. Rund 300 Aussteller und weit mehr als 2.500 angemeldete „echte“ Fuhrparkverantwortliche bei der letzten Veranstaltung 2024 sprechen für sich. Bei dem „Klassentreffen“ der Flottenbranche im letzten Jahr war fast jeder mit dabei, der – auf Anbieter- oder Kundenseite – Rang und Namen hat, insgesamt über 6.000 Fachleute aus der Branche.

Kontakt

Flotte Medien GmbH

Ralph Wuttke

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