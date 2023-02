Fasching & Karneval Kostüm-Idee

Vokuhila Set

Erleben Sie den ultimativen 80er-Jahre-Look mit dem 6-in-1-Vokuhila-Set, das perfekt für jede Kostümparty oder jeden Karneval ist! Das 6-in-1 Vokuhila-Set besteht aus einem Unisex-Trainingsanzug (mit Oberteil und Hose), einer ASSI-Perücke, einer Goldkette, einem Ring und einer Brille – alles aus leuchtendem Neonstoff. Mit Größen von 160-190 cm und einer bequemen Passform ist dieses einzigartige Kostüm ein Garant für eine rauschende Nacht.

Produktmerkmale:

– 6 in 1 Vokuhila-Set perfekt für jede Maskerade oder Kostümparty.

– Enthält einen Unisex-Trainingsanzug mit Oberteil und Hose, eine Assi-Perücke, eine Goldkette, einen Ring und eine Brille.

– Hergestellt aus leuchtendem neonfarbenem Stoff.

– Größe: 160cm -190cm.

– Bequeme Passform

Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten 80er-Jahre-Kostüm für den Karneval oder Fasching? Dann ist das 6 in 1 Vokuhila-Set 80er-Jahre-Kostüm mit Unisex-Trainingsanzug, Assi-Perücke, Goldkette und Brille genau das Richtige. Dieses All-in-One-Set enthält alles, was Sie brauchen, um einen kultigen 80er-Jahre-Look zu kreieren.

Nichts schreit so sehr nach „80ern“ wie eine Kombination aus Vokuhila-Perücke und Rocker-Trainingsanzug. Dieses 6-in-1-Set enthält einen Unisex-Trainingsanzug mit passender Jacke und Hose, eine Assi-Perücke (komplett mit langen Koteletten), eine goldene Halskette, einem Ring und eine passende runde Brille, damit du an deinem Zielort gut vorbereitet und bereit für die Party bist. Die hochwertigen Materialien sorgen dafür, dass dieses Kostüm bequem genug ist, um das ganze Karnevals- oder Faschingstreiben zu überstehen.

Der durchdacht gestaltete Trainingsanzug ist komplett mit dem zweifarbigen Flammen-Stil der 80er Jahre und mit Details wie Pailletten und Bändern auf der Brust und an den Ärmeln der Jacke versehen – perfekt für jeden anspruchsvollen Fashionista, der einer vergangenen Ära Tribut zollen möchte. Außerdem sind zwei abnehmbare Schmuckstücke enthalten, die für zusätzlichen optischen Reiz sorgen und mit Sicherheitsverschlüssen versehen sind, die sowohl für Komfort als auch für Echtheit sorgen. Das Unisex-Design sorgt für eine Vielzahl von Optionen, um Ihrem persönlichen Geschmack gerecht zu werden; ob leuchtendes Rot oder tiefes Schwarz – beide Stile werden an diesem großen Abend mit Sicherheit für Aufsehen sorgen!

Dieses Set ist ideal für Karneval und Fasching, kann aber auch das ganze Jahr über getragen werden – perfekt für Halloween-Partys, Rockkonzerte oder einfach nur, um ein Statement zu setzen, wenn man sich für normale Anlässe wie Clubbesuche oder Treffen mit Freunden verkleidet! Mit seinem coolen Retro-Vibe wirst du überall für Aufsehen sorgen, wenn du dieses einzigartige Ensemble trägst – der ultimative Hingucker ist in greifbarer Nähe! Verpassen Sie also nicht Ihre Chance auf echte Jahrzehnt-Nostalgie, indem Sie sich noch heute ein fantastisches 6 in 1 Vokuhila-Set 80er-Jahre-Kostüm zulegen!

Der Vokuhila-Haarschnitt ist eine klassische Frisur aus den 1980er Jahren. Warum also wurde er zu einer Ikone der 80er Jahre? Und was noch wichtiger ist: Warum war er überhaupt so beliebt? Werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Vokuhila und erkunden wir, warum diese Frisur in den frühen 1980er Jahren ein solcher Hit war.

Die Vokuhila entstand in den 1970er-Jahren als kurzer Bob, wurde aber Anfang der 1980er-Jahre immer beliebter, als die jungen Leute mit ihren Frisuren mutiger sein wollten. Der Vokuhila verwandelte sich schließlich in eine dramatischere Frisur, die vorne lang war und hinten lang ausfiel, was ihm seinen charakteristischen, kantigen und stilvollen Look verlieh.

Fans der Musik der 80er Jahre liebten den Vokuhila an ihren Lieblingsmusikern, denn Rockstars wie David Bowie und Axl Rose trugen diesen coolen Stil jahrelang. Während andere beliebte Frisuren dieser Ära Dauerwellen, Irokesen und Spandex-Frisuren waren, war nichts so unverwechselbar für die 80er Jahre wie ein gut ausgeführter Vokuhila.

Der Vokuhila war nicht nur ein aufmerksamkeitsstarkes Statement für Musiker, auch Prominente und Trendsetter trugen diese Frisur in jenem Jahrzehnt mit Stolz. Von George Clooney bis Oprah Winfrey war in den 1980er Jahren jeder mit einer Vokuhila-Frisur zu sehen – auch wenn es keinen klaren Konsens darüber zu geben schien, welche Frisur sie haben sollten. Die beliebtesten Varianten reichten von zotteligen Locken, die mit der Zeit nachwuchsen, bis hin zu streng frisierten, mit Gel oder Haarspray zurückgekämmten Locken – alles in einem ikonischen Haarschnitt enthalten.

Heute sind viele Modetrends von damals wieder in Mode – darunter Schlaghosen, Schulterpolster und Jeans mit hoher Taille -, aber leider ist es für moderne Liebhaber des Vintage-Stils unwahrscheinlich, dass sie in absehbarer Zeit einen Vokuhila im Retro-Stil tragen werden. Dennoch werden diejenigen, die diese Zeit miterlebt haben, nie vergessen, welchen einzigartigen Einfluss diese geschmackvollen Frisuren auf die Kultur der 80er Jahre hatten… was beweist, dass man auch heute noch mit einem klassischen Stil nie etwas falsch machen kann!

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

