Faserpaletten: die nachhaltige Alternative zu Einwegpaletten

Einwegpaletten sind knapp und nachhaltige bezahlbare Alternativen rar gesät. Bei Wiederstein gibt es jetzt eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zur Einwegpalette: die Faserpalette. Sie ist leicht, lässt sich platzsparend lagern und ist dabei auch noch umweltfreundlich. Aber was genau ist eigentlich eine Faserpalette?

Faserguss besteht aus Altpapier, Frischfaser oder natürlichen Fasern wie zum Beispiel Nutzhanf. Schon an diesen „Zutaten“ erkennt man, dass es eine sehr nachhaltige Lösung und eine sehr gute Alternative zur klassischen Einwegpalette ist. Eine Faserpalette kann ganze einfach über das Altpapier ohne zusätzliche Kosten entsorgt werden. So eine Palette erinnert ein bisschen an einen Eierkarton. Sie ist natürlich wesentlich größer und vor allem viel stabiler.

Palette aus Faserguss – die ideale Alternative zu Einwegpaletten

Die Palette aus Faserguss – oder einfach Faserpalette – ist eine hervorragende Alternative zu Einwegpaletten aus Kunststoff. Sie verursacht keine Entsorgungskosten und wird auch nicht unter die demnächst anfallende Plastik-Steuer fallen. Genau wie ihr kleiner Bruder der Eierkarton kann man mehrere Faserpaletten sehr gut ineinanderstapeln. Dann nehmen sie im Lager wenig Platz weg. Auch das ein großer Vorteil gegenüber anderen Einwegpaletten.

Faserguss-Paletten haben einen weiteren unschätzbaren Vorteil in der Logistik: sie sind leicht. Trotz ihres geringen Eigengewichts tragen sie bis zu 400 Kilogramm und können es von daher mit anderen nachhaltigen Lösungen gut aufnehmen. Vor allem in der Luftfracht machen sie eine gute Figur, hier können sie die schwerere Einwegpalette ersetzen. Und wenn sie mit der Ware zu einem Endverbraucher angeliefert werden, kann der sie leicht entsorgen. Bei Einwegpaletten kommt es hier – vor allem bei Stadtbewohnern – schnell zu Problemen.

So zeigt sich, dass die Faserpalette eine hervorragende Alternative zur Einwegpalette ist. Die Faserpalette ist auch bei Stößen sehr widerstandsfähig und stabil und schützt dabei die auf ihr gelagerten Waren optimal. Sie lässt sich auch beim maschinellen Packen einsetzen. Wiederstein als Mitglied der Qpartner gehört zu den ersten Verpackungsspezialisten in Deutschland, die dieses Produkt liefern können.

Ihr Systempartner rund ums Verpacken

Wir von Wiederstein Verpackungen sind im Westerwald und den angrenzenden Gebieten ein allseits anerkannter Partner für Verpackungen und Dienstleistungen. Die auf den Kunden abgestimmte Lösung für seine Aufgabe liegt uns am Herzen und kennzeichnet unser Handeln. Wir entwickeln nicht nur die optimale Verpackung, sondern bieten auch die passende Betreuung. Dazu gehören Angebote im Bereich Kanban, Konsignation und viele andere Prozesskosten sparende Leistungen.

Selbstverständlich gibt es bei uns auch eine Vielzahl qualitativer Standardprodukte aus unserem reichhaltigen Lagerprogramm. Wiederstein Verpackungen blickt auf fast 60 erfolgreiche Jahre im Markt der Transportverpackungen zurück.

Firmenkontakt

Wiederstein Verpackungen

Fred Künkler

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße 4

57648 Unnau

02661 9120-0

02661 9120-20

info@wiepack.de

http://wiepack.de/

Pressekontakt

Dr. Frauke Weber Kommunikation

Dr. Frauke Hewer

Finkenweg 10

65582 Diez

06432/988613

info@dr-weber-kommunikation.de

http://www.dr-weber-kommunikation.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.