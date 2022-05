Fashion Design Institut nimmt ukrainische Flüchtlinge auf, spendet Hilfsgüter & vergibt Stipendien

Düsseldorfer Modeschule Fashion Design Institut engagiert sich für die vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine

Die schrecklichen Bilder, die derzeit täglich aus der Ukraine eintreffen, lassen niemanden kalt. Der Krieg in der Ukraine sorgt weltweit für Entsetzen und hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Das Düsseldorfer Fashion Design Institut wollte es nicht bei Solidaritätsbekundungen belassen und unterstützt tatkräftig sowohl Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten als auch diejenigen, die vor Ort geblieben sind.

FASHION DESIGN INSTITUT BIETET UNTERKUNFT FÜR GEFLÜCHTETE UKRAINER

Immer mehr Ukrainer sehen sich gezwungen, ihr Zuhause und ihr Land zu verlassen. Es sind in erster Linie Frauen und Kinder, die auch in Deutschland Zuflucht suchen und zunächst nicht wissen, was sie erwartet und wo sie hingehen sollen. Viele Deutsche bieten privat Wohnraum für diese Menschen an. Darunter auch die Leitung des Fashion Design Instituts sowie die Dozentin Anna M. der Modeschule. Sie haben sich spontan entschlossen, direkt zu helfen, indem sie Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben und ihnen bei bürokratischen Angelegenheiten mit den deutschen Behörden und einer schnellen Integration helfen.

FASHION DESIGN INSTITUT SPENDET HILFSGÜTER FÜR DIE UKRAINE

Auch die Ukrainer, die in ihrem Land bleiben, benötigen dringend Unterstützung. Für das Fashion Design Institut stand deswegen außer Frage, dass auch hier unbedingt etwas getan werden muss. Die Modeschule spendet Hilfsgüter in Form von Lebensmittel und Bedarfsartikel für Kinder, wie zum Beispiel Windeln und Babymilch-Pulver, die direkt in die Ukraine gebracht und dort vor Ort an die Menschen verteilt werden.

FASHION DESIGN INSTITUT VERGIBT STIPENDIEN AN TALENTIERTE UKRAINER

Junge Ukrainer, die ihr Land verlassen mussten, stehen buchstäblich vor dem Nichts. Ihre persönliche Zukunft ist ungewiss, wissen sie doch oftmals nicht einmal, ob und wann sie überhaupt in ihr Heimatland zurückkehren können. Dem Fashion Design Institut ist es ein Anliegen, talentierten jungen Ukrainern eine Perspektive zu bieten. Daher hat sich die Leitung des Instituts entschlossen, Stipendien an talentierte, junge Ukrainer zu vergeben. Die fundierte Ausbildung der international renommierten Düsseldorfer Modeschule eröffnet ihren Absolventen die Möglichkeit zu einer internationalen Karriere in der Modewelt, sei es als Fashion Designer, als Fashion Journalist oder im Bereich Fashion Marketing oder Management. Das Fashion Design Institut hat bereits Stipendien vergeben – und man hofft darauf, noch weiteren Flüchtlingen diese Möglichkeit bieten zu können und ihre Zukunft mitzugestalten.

Komm zu uns und mache Deine internationale Karriere im Modebusiness!

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf „Fashion Design Institut“ bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an:

internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing.

Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt.

Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands.

Diesen Standard bestätigt „The Business of Fashion“, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

Firmenkontakt

Fashion Design Institut

E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

+49.211.13 72 72 40

info@fashion-design-institut.de

https://fashion-design-institut.com/de/

Pressekontakt

Fashion Design Institut

E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

+49.211.13 72 72 40

fashion-design-institut@clickonmedia-mail.de

https://fashion-design-institut.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.