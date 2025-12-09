Fast wie Bauklötze: mit dem Boxio Rack starten Vanlifer in eine modulare Zukunft

– flexible Campinglösung mit Pfiff

– modularer Aufbau macht flexibel

– einfach an jedes Fahrzeug anpassbar

Campingboxen gibt es seit einer gefühlten Ewigkeit. Sie haben aber ein entscheidendes Problem: wechselt man in eine andere Fahrzeugklasse, wächst oder schrumpft die Box nicht mit. Das ändert sich gerade, denn die Modul-Experten von Boxio aus Rostock haben jetzt neben ihren praktischen Campinggadgets im Eurobox-Format das brandneue Rack im Angebot. Das ist ein sehr durchdachtes und modular erweiterbares Möbelsystem aus Leichtbau-Holz für Vans, Busse und Fahrzeuge jeder Größe. In seinem Inneren finden nicht nur die Produkte Platz, die man zum Campen braucht, sondern alles, was in eine Eurobox im Bierkistenformat 40 x 30 x 28 Zentimeter passt. Dazu kommt eine integrierte Tischfunktion sowie eine optionale Schlaflösung für ein oder zwei Personen. Das System lässt sich fahrzeugübergreifend einsetzen, werkzeuglos montieren und jederzeit anpassen, ergänzen oder umbauen, falls es in einem anderen Fahrzeug mitfahren soll. Dazu kommt, dass seine Teile so leicht sind, dass eine einzelne Person sie spielend ein- und ausladen kann.

Boxio präsentiert das Boxio Rack im Rahmen der CMT 2026 in Stuttgart erstmals live einem interessierten Publikum. Besucher finden Boxio in Halle 10 am Stand 10G71. Boxio ist auch vertreten beim Neuheiten Pitch im CMT Pressezentrum am 16.1.2026 ab 16.45 h.

„Auch wenn wir Boxio heißen, wir denken immer ein bisschen out of the box“, erzählt David Bredt, einer der Gründer bei Boxio. „An den gängigen Campingboxen hat uns gestört, dass sie nicht flexibel sind. Wenn sich die eigenen Bedürfnisse ändern, braucht man eine neue Box. Das wollten wir mit unserem Boxio Rack ändern. Es ist wie ein modularer Baukasten aufgebaut – spielerisch kombinierbar und so flexibel im Einsatz.“ Dieser schlaue Aufbau macht das Rack zu einem flexiblen Alleskönner. Drei verschiedene Breiten bilden die Basis für einige Kombinationsmöglichkeiten, die die Campingbox an ganz verschiedene Bedürfnisse anpassbar macht. Die Bandbreite reicht dabei vom Kombi bis zum Kleinbus und erstreckt sich selbstverständlich auf alles, was dazwischen ist. Der Einbau ins Fahrzeug gelingt komplett werkzeuglos und ist dadurch sehr einfach. Verzurrt wird mit gängigen Zurrgurten an den vorhandenen Ösen im Fahrzeug.

Allein ein- und ausladen

Bei Boxio hat man außerdem ein weiteres Problem der bisher gängigen Campingboxen ausgemacht: sie sind sehr schwer. Das führt dazu, dass immer zwei Personen nötig sind, um sie ein- oder auszuladen. Ein No-Go für die meisten Solocamper. Durch den modularen Aufbau sind die Teile des Boxio Rack so leicht, dass ein einzelner Mensch sie problemlos tragen und einladen kann. „Wir wollten nicht, dass unser Rack so schwer wird wie eine Waschmaschine“, betont David weiter. „Das wäre nicht nur unpraktisch, sondern auch aus Gründen der Nachhaltigkeit keine gute Idee. Je leichter die Campingutensilien sind, um so umweltfreundlicher sind die Camper unterwegs. Und das ist uns wirklich wichtig.“

Klar ist, dass man das Boxio Rack ideal mit den anderen Boxio Produkten kombinieren kann, denn es hält Plätze im Format der gängigen Eurobox bereit. So finden Trenntoilette, Waschbecken oder Kocher sowie weitere Campingutensilien schnell und sicher Platz in den dafür vorgesehenen Fächern. Die Nutzer entscheiden selbst, wo sie sie verstauen und machen dadurch ihr Rack zu ihrer ganz individuellen Campingbox. Gesichert ist die Fracht durch Klappen, die gleichzeitig aufgeklappt als Tisch dienen. Verschlossen wird das Rack mit drehbaren Holzriegeln. Sie halten alles im Inneren sicher fest und sind darüber hinaus kinderleicht zu bedienen.

Mit vollwertigem Bett

Wo schläft man, wenn das Boxio Rack an Bord ist? Natürlich auf dem optional erhältlichen und ganz einfach ausklappbaren Boxio Bed, das mit der faltbaren Matratze namens Boxio Rack Sleep zu einer gemütlichen Schlafstatt wird und so den Kombi, Van oder Kleinbus zum flexiblen Minicamper macht. Das Boxio Rack gibt es exklusiv im Boxio Shop unter www.boxio.de. Es kostet zwischen 349 und 2744 Euro und lässt sich leicht per Konfigurator auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Ausgeliefert wird das Produkt ab März 2026.

Über Boxio

Die drei wichtigsten Gedanken bei Boxio sind: Nachhaltig, praktisch, vielseitig. Aus ihnen resultiert das Boxio-Format. Mit den Boxio Produkten bietet die innovative Duschkraft GmbH aus Rostock umweltfreundliches Campingzubehör in einem durchdachten und praktischen Format.

Alle Produkte sind aufgrund des einheitlichen Box-Formats besonders praktisch und lassen sich mühelos stapeln und leicht transportieren. Dieses durchdachte System ermöglicht es Campern, all ihre Campingutensilien organisiert und platzsparend zu verstauen. Die Euroboxen sind vielseitig einsetzbar und bilden die ideale Basis für alle Boxio Produkte, von der Trenntoilette bis zur Kochstation.

Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb setzt man auf regionale Produktion in Rostock und verwendet recycelte Materialien. So bleiben die Umweltauswirkungen so gering wie möglich, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Die Boxio Produkte sind robust, wetterbeständig und bereit für jedes Abenteuer.

