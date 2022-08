Fasten-Wanderwochen im Harz

Natur erleben – Gesundheit stärken

Die Zeiten sind bewegend und fordern heraus. Genau in solchen Situationen kommt es darauf an, Körper, Geist und Seele zu stärken, und das geht am besten ganzheitlich mit dem Fastenwandern.

Seit fast 40 Jahren bietet das Vitalhotel am Stadtpark***S in Bad Harzburg das Heilfasten nach Buchinger sowie viele weitere Formen des Fastens an. Von den 7, 10, und 14-Tage-Arrangements im Heilfasten nach Buchinger über Fastenwanderwochen, Molkefasten, Bio-Gemüsesaft-Fasten, Heilfasten und Entspannung bis zu Heilfasten und Aloe vera und Beauty-Fasten Exclusiv reicht die vielfältige Palette.

Besonderes Highlight sind die regelmäßig stattfindenden Fasten-Wanderwochen, in denen maßvolle körperliche Betätigung mit dem Heilfasten verbunden werden. Fasten hilft die Seele und den Geist wieder in Balance zu bringen! Unterstützt werden diese positiven Eigenschaften durch die Wanderungen in der herrlichen Harzer Wald- und Berglandschaft. Deren Natur ist eine Wohltat, bringt Ruhe, Entspannung und Gelassenheit.

Die erfahrene Fastenleiterin Gerlinde Reupke sorgt für eine gute und sichere Betreuung und dafür, dass alle Angebote perfekt auf die Bedürfnisse der Fastenden abgestimmt sind.

Die liebevoll renovierte, hochwertig ausgestattete Jugendstilvilla mit Flair im Herzen von Bad Harzburg bietet ihren Gästen großzügige Räume in historisch-stilvollem Ambiente und verwöhnt mit himmlischer Ruhe. Und doch ist der Gast in wenigen Minuten in der Bummelallee, im Kurpark und allen örtlichen Einrichtungen – einfach perfekt für einen wunderbaren Urlaub! Bereits bei der freundlichen Begrüßung an der Rezeption spürt der Gast: Hier wird noch Wert gelegt auf die individuelle Betreuung und eine familiäre Atmosphäre.

Von einem Kurz-Urlaub über mehrwöchige Pauschalangebote bis zur Gesundheitswoche bietet das Hotel eine Fülle von Möglichkeiten. Einfach „nur“ Urlauben? Kein Problem! Wer etwas mehr möchte, kann seinen Urlaub mit einer der Wellnessanwendung ergänzen: Von der Aromaölmassage über verschiedene Wellnessbäder bis zur Wärme-Behandlung mit Bienenwachs, Salz und Seide reicht die phantasievolle und vielfältige Palette.

Wer Wert auf allerbeste kosmetische Behandlung und Schönheitspflege legt, wird in der Beauty-Abteilung „La Divina“ mit höchster Qualität verwöhnt.

Wandern, Nordic Walking und Golfen – das Vitalhotel am Stadtpark bietet seinen aktiven Gästen eine Reihe von Möglichkeiten, sich fit zu halten und Sport zu treiben.

Besonders die vielfältigen Heilfastenangebote haben das Vitalhotel am Stadtpark***S in Bad Harzburg bekannt gemacht.

