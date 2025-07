FBDi steigert Marktabdeckung auf 77 %

Mehrwert der Verbandsmitgliedschaft überzeugt

Der Fachverband der Bauelemente-Distribution (FBDi) verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum: Seit 2018 hat der Verband seine Mitgliederzahl um über 60% erhöht und deckt nun rund 77% des Distributionsmarktes für elektronische Bauelemente in Deutschland ab. Diese Steigerung belegt den klaren Mehrwert, den der FBDi der Branche bietet, und unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung des Ziels, die Distribution im Wandel zu unterstützen.

Eine Mitgliederbefragung ergab: Großen Zuspruch erfahren die Competence Teams des Verbands: In diesen fachlich spezialisierten Arbeitsgruppen beschäftigen sich Experten der Mitgliedsunternehmen regelmäßig mit aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Umwelt, Logistik, Trade Compliance und Produkthaftung. Ergänzt werden die virtuellen Treffen durch Fachvorträge externer Referenten und spezialisierter Rechtsanwälte – das vermittelt praxisnahes Wissen. Das gebündelte Know-how ersetzt für viele Mitglieder, insbesondere kleinere Distributoren, häufig die Investition in eine eigene Rechtsberatung.

Der Zugang zu aktuellen Statistiken und Marktdaten gehört zu den am meisten geschätzten Vorteilen der Mitgliedschaft. Die neu überarbeitete Branchenstatistik überzeugt durch eine verbesserte Handhabung und eine optimierte Darstellung relevanter Marktentwicklungen.

Ein weiteres starkes Argument für die Verbandsmitgliedschaft ist die Branchenposition: Der FBDi bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, branchenrelevante Themen offen und vertrauensvoll zu diskutieren. Gleichzeitig verschafft der Verband den Anliegen der Distributoren durch seine gebündelte Stimme mehr Gewicht – sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft.

Besonders positiv bewerten die Mitglieder die Verbandskommunikation und die gezielte Unterstützung des Distributionsimages. Neue Mitglieder gaben an, durch die Social-Media-Aktivitäten des FBDi auf den Verband aufmerksam geworden zu sein – ein klares Zeichen für die steigende Sichtbarkeit des Verbands in der Öffentlichkeit. Auch die Positionierung der Distribution bei Lieferanten bleibt ein wichtiger Mehrwert, indem sie u.a. zusätzliche Markttransparenz und frühzeitige Information über potenzielle Herausforderungen und neueste Entwicklungen in der europäischen Regulatorik bietet.

„Die Rolle eines starken Branchenverbands gewinnt gerade in herausfordernden Zeiten an Bedeutung – etwa bei geopolitischer Unsicherheiten, steigenden Zöllen oder fragilen Lieferketten“, betont Andreas Falke. „Speziell für unsere Kunden in der Elektronikbranche, in der einzelne Bauteile über Produktion oder Stillstand entscheiden, ist der Schutz kritischer Lieferketten essenziell. Das macht den Austausch auf Augenhöhe innerhalb des Verbands wichtiger denn je, denn geopolitische Veränderungen schaffen neue Aufgaben, von veränderten Warenströme, über Sanktionsüberwachungen bis hin zu neuen Zöllen und deren Auswirkungen. Die Distributoren stehen vor massiven Herausforderungen, die ein Umdenken erfordern. Gemeinsam können wir neue Wege gestalten – mit Fokus auf Markttransparenz, Digitalisierung und stabile Lieferketten.“

Fachverband der Bauelemente Distribution e.V. ( www.fbdi.de):

Der 2003 gegründete FBDi e.V. ist eine etablierte Größe in der deutschen Verbandslandschaft und bündelt die Interessen seiner Mitglieder aus der Distribution, die rund drei Viertel des Umsatzvolumens elektronischer Komponenten in Zentral-Europa (DACH) vertreten. Dabei überblickt er die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronik.

Neben der Aufbereitung und Weiterentwicklung von Daten zum zentraleuropäischen Distributionsmarkt erzeugen Competence Teams zu wichtigen Themen der Regulatorik in der Elektronikindustrie (u.a. CE, Richtlinien und Verordnungen) eine hohe marktnahe Kompetenz. Diese qualifiziert den FBDi zum gefragten Partner für Politik, Elektronik-Hersteller und -Kunden.

Über die Mitgliedschaft im internationalen Distributionsverband IDEA erfolgt der Austausch mit anderen Verbänden auf europäischer Ebene.

Firmenkontakt

FBDI e. V.

Andreas Falke

Ludwigkirchplatz 8

10719 Berlin

+49 174 / 8702 753



http://www.fbdi.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni-Felber

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: shutterstock_2599669511