Fear Hackers: So werden Kinder angstfrei!

Kinder haben von Natur aus noch kein Gespür für wirkliche Gefahrenquellen. So sind sie zumeist ängstlicher als Erwachsene, fürchten sich vor Spinnen, Geistern oder Gewittern. Doch was, wenn die Ängste überhandnehmen oder nicht vergehen? Wie können Eltern ihrem Nachwuchs helfen? Dank Fear Hackers gehören langwierige und aufwendige Therapien in fremden Umgebungen ab sofort der Vergangenheit an. Das neueste Angebot der erfahrenen Experten von Hypno School weist Familien auf einfache, zugleich höchst effiziente Weise den Weg zur Selbsthilfe. Dabei punktet das gezielt entwickelte Hypnose-Seminar für Eltern auf mehrfache Weise. Es fokussiert sich nicht auf die Symptome, sondern Ursachen der kindlichen Angstzustände. Es beschränkt sich nicht auf äußere Einwirkungen, sondern setzt innere Kräfte frei. Und es bezieht den Nachwuchs direkt mit ein. So stärkt Fear Hackers das Selbstvertrauen der Kleinen – und lässt auch ihre Eltern wieder ruhig schlafen.

Hypno School stellt sich der Angst

Zahlreiche Studien beweisen den Erfolg von Hypnose bei Angststörungen. Doch die zertifizierten Experten der 2017 gegründeten Hypno School sind die ersten, die Betroffenen ihre effektiven Hypnosetechniken zur Selbstanwendung bereitstellen. Und Eltern in einer kompakten Ausbildung die relevanten Grundkenntnisse vermitteln, ihren Kindern zu einem angstfreien Leben zu verhelfen. Dabei setzt die bislang einzigartige, erwiesen erfolgreiche Hypnose-Ausbildung keinerlei Vorkenntnisse voraus. Der intuitive Zugang zum Fear-Hackers-Workshop ermöglicht bei freier Zeiteinteilung den uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche Materialien. Maßgeschneiderte Strategien ergänzen die verständlichen Schritt-für-Schritt-Lektionen der bewährten „Inner Wisdom Change“-Methode: der Aktivierung eigener Erkenntnis. Sobald Kinder ihre Ängste verstehen, können sie sie minimieren – und idealerweise komplett überwinden.

Der Hybrid-Workshop aus Online-Lektionen und praktischen Übungen gliedert sich in vier Module. Einem motivierenden Überblick zur Inner Wisdom Change-Methode folgen praktische Übungseinheiten. Im Anschluss wenden Eltern und Kinder die neuerlernten Techniken im Alltag an – und können schon bald Resultate feiern. Dabei enden weder der Zugang zur umfangreichen Multimedia-Wissensdatenbank noch die Begleitung durch das Hypno-School-Team mit der Erfolgsdokumentation. Jederzeit und von überall können Familien mit den erfahrenen Coaches weiterhin Kontakt aufnehmen. Alternativ frischt ein erneuter Blick in die E-Book-Bonusmaterialien und Demonstrationsvideos das Gedächtnis wieder auf.

Als Pionier im E-Learning-Hypnosebereich zeichnen sich Gründer Stin-Niels Musche und sein Team mit einer außergewöhnlichen Branchenexpertise aus. Bislang bietet ausschließlich ihre Hypno School in Hamburg und Fulda das effiziente Selbsthypnose-Seminar an. Wer seinem Nachwuchs zu einem dauerhaft angstfreien Alltag verhelfen möchte, sollte an Fear Hackers nicht vorbeigehen. Denn schon jetzt spricht der große Erfolg der Hypnoseanwendung für sich.

Hypno School. Der Maßstab für Hypnose. Wir sind die erste Anlaufstelle für herausragende Hypnose Ausbildungen. Zertifizierte und mehrfach ausgezeichnete Experten aus der Praxis bieten Dir die Hypnose Ausbildung, die perfekt zu Dir passt. Ob online im eigenen Tempo oder live vor Ort. Optimal für Deinen Lerntyp.

Kontakt

Hypno School KG

Stin-Niels Musche

Winterhuder Weg 146

22085 Hamburg

+49 (0) 40 27809669

–



https://hypnoschool.de

Bildquelle: @ Stin-Niels Musche 2024