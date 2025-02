Feelix: Blinde erfahren mehr als Sehende – Die Revolution des Tastsinns

Schweiz, Februar 2025 – Feelix, das taktile (fühlbare) Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte.

Es übertrifft alles bisher Dagewesene in der Welt der Assistenztechnologien für Menschen mit visuellen Einschränkungen.

Feelix kombiniert 3D-Sensorik mit taktilem Feedback.

Blinde erkennen mit diesem System nicht nur Hindernisse und Gefahren, sondern spüren Strukturen, Farben und Temperaturen – außerhalb ihrer Reichweite.

Blindenstöcke waren gestern – Feelix macht das Unsichtbare fühlbar

Blindenstöcke liefern nur punktuell, in einem sehr begrenzten Radius, Informationen und bieten keinen zuverlässigen Schutz vor Gefahren, wie heiße Oberflächen oder tiefhängende Äste.

Eine Vielzahl von Gefahrenquellen können mit dem Blindenstock nicht oder nicht zuverlässig erkannt werden und stellen so ein erhöhtes Risiko dar.

Feelix erweitert den Tastsinn des Nutzers, als würden seine Finger mehrere Meter lang sein.

Nach nur ein paar Minuten Trainingszeit können Nutzer ihre Umgebung selbstständig und sicher erkunden.

Die virtuelle Fingerverlängerung

Das Handgerät Feelix überträgt die Daten des eingebauten 3D-Sensors auf eine innovative Stiftezeile, die auf den Fingerspitzen das Gefühl erzeugt, als würde man echte Objekte berühren.

Somit lassen sich auch entfernte Objekte realistisch ertasten.

Die Bedienung ist intuitiv, das Handsystem robust, wasserdicht und für den täglichen Einsatz bestens geeignet.

Mit modularen Erweiterungen wie Farbenerkennung, Navigation, Gesichtserkennung und einem Notrufschalter wird Feelix zum vielseitigen Begleiter.

Mehr als nur ein technisches Hilfsmittel

Im Straßenverkehr identifiziert Feelix Zebrastreifen, Ampelfarben und bewegliche Fahrzeuge – ein Quantensprung für die Sicherheit im Alltag.

Das Gerät erkennt nicht nur Hindernisse, sondern warnt auch vor heißen Gegenständen, erkennt Strom und hilft so, Verletzungen zu vermeiden.

Ophthalmologen berichten begeistert: Feelix bietet meinen Patienten, die ihr Augenlicht verloren haben, eine enorme Erleichterung sich in ihrer gewohnten Umgebung schnell wieder zurechtzufinden.

Ein untragbarer Zustand der Unsichtbarkeit

Weltweit leben 180 Millionen Menschen mit Sehbehinderungen – darunter 37 Millionen vollständig Blinde. Doch bisher fehlt eine intuitive Technologie, die ihnen sofortige Orientierung und Selbstbestimmung gibt.

Viele müssen sich mit unzureichenden Hilfsmitteln begnügen, die ihnen kaum mehr als das Erkennen von Hindernissen erlauben.

Blindenstöcke stoßen in der modernen urbanen Umgebung an ihre Grenzen.

Neue Hindernisse wie Werbetafeln, unerwartet platzierte Straßenschilder, temporäre Baustellen oder auf Gehwegen abgestellte Fahrzeuge stellen für Blinde eine wachsende Herausforderung dar.

Feelix passt sich diesen veränderten Lebens- und Umgebungsverhältnissen grundlegend an: Das neue System schenkt blinden Menschen nicht nur Sicherheit, sondern die Freiheit, ihre Umwelt in all ihren Facetten zu „fühlen“ – schnell, intuitiv und – ohne langwierige Schulungen.

Es ist höchste Zeit, dass diese Technologie jedem Bedürftigen zugänglich wird und so viele Barrieren des Alltags endgültig überwunden werden können.

Feelix ist die Assistenztechnologie, mit der die Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben maßgeblich erweitert werden kann.

Warum Feelix?

Feelix steht für eine Revolution in der Mobilitätverbesserung für blinde und sehbehinderte Menschen – sicher, alltagstauglich und vor allem bezahlbar.

Wir haben uns das Ziel gestellt, diese bahnbrechende Technologie so kostengünstig wie möglich herzustellen, ohne dabei Kompromisse bei Qualität oder Sicherheit einzugehen.

Damit wir Feelix weltweit für die Betroffenen verfügbar machen können, benötigen wir Ihre Unterstützung.

Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Millionen Menschen weltweit ihre Umgebung frei erkunden und sich ohne die Hilfe Dritter sicher orientieren können.

Jeder Beitrag hilft, Barrieren abzubauen und die Selbstbestimmung der Betroffenen Wirklichkeit werden zu lassen.

Ihre Unterstützung zählt!

Unterstützen Sie Feelix auf Kickstarter und ermöglichen Sie blinden Menschen weltweit mehr Teilhabe und Selbstbestimmung.

Bringen wir gemeinsam diese revolutionäre Technologie dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Teilen Sie unsere Mission – werden Sie Teil einer neuen globalen Solidargemeinschaft.

Kickstarter

Über Feelix

Feelix ist das Ergebnis von über 20 Jahren Forschung und Entwicklung durch den Physiker und Erfinder Thomas Leberer.

Das patentierte System wandelt visuelle Informationen in fühlbare Signale um und überträgt sie direkt auf die Fingerspitzen.

Das handliche System, ähnlich groß wie ein Mobiltelefon, revolutioniert die Mobilität und Sicherheit blinder und sehbehinderter Menschen nachhaltig.

