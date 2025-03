Feiertag: Knuspr liefert am 8. März in ganz Berlin

Der Online-Supermarkt Knuspr liefert am Internationalen Frauentag weiterhin zuverlässig in Berlin und Teilen Brandenburgs.

Der Online-Supermarkt Knuspr liefert am diesjährigen Internationalen Frauentag – seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag in Berlin – weiterhin zuverlässig in Berlin und Teilen Brandenburgs.

Da der 8. März in diesem Jahr auf einen Samstag fällt und die meisten Geschäfte am darauffolgenden Sonntag geschlossen bleiben, müssen viele Verbraucher:innen ihre Wocheneinkäufe vorziehen oder auf die Tage davor ausweichen.

Knuspr bleibt eine flexible Alternative und hält seine digitalen Pforten geöffnet. Der Online-Supermarkt beliefert den Großraum Berlin mit einem riesigen Vollsortiment aus 19.000 Produkten – darunter 3.500 Apothekenartikel, eine eigene plant-based Kategorie mit 6.000 Produkten, hunderte Eigenmarken zu Discounter-Preisen, exklusive internationale Marken wie Marks & Spencer oder La Grande epicerie de Paris sowie frischen Produkten von über 150 regionalen Partner:innen. Kund:innen sparen sich so nicht nur den Weg zum Supermarkt, sondern auch zu Hofläden, Metzgereien, Bäckereien, Drogerien oder Apotheken.

Die Lieferzeiten bleiben unverändert: von 6 bis 22 Uhr, innerhalb von 3 Stunden nach der Bestellung – wahlweise in flexiblen einstündigen oder präzisen 15-Minuten-Zeitfenstern.

Um auch am nachfragestarken 8. März eine hohe Verfügbarkeit von Lieferzeitfenstern sicherzustellen und sein Lieferversprechen zuverlässig einzuhalten, hat Knuspr seine Lieferkapazitäten für den Feiertag erhöht. Dank der Automatisierung im Schönefelder Logistikzentrum des Online-Supermarkts können viele Bestellungen gleichzeitig erfasst, präzise kommissioniert und innerhalb kürzester Zeit geliefert werden.

