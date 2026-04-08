FellAkte: Die App für Haustierbesitzer

Deutschland, 2026 – Für viele Menschen sind Haustiere weit mehr als nur Begleiter – sie sind ein fester Teil der Familie. Umso wichtiger ist es, den Überblick über Gesundheit, Termine und wichtige Unterlagen zu behalten. Genau hier setzt die App FellAkte an: Sie bietet eine zentrale, digitale Lösung für alles, was im Alltag von Tierhaltern zählt.

Mit FellAkte lassen sich alle relevanten Informationen rund um das eigene Haustier an einem Ort bündeln. Impfungen, Dokumente oder wichtige Termine können einfach verwaltet werden, wodurch Chaos und vergessene Details vermieden werden. Ziel ist es, Tierhaltern mehr Sicherheit und Struktur zu geben – ohne komplizierte Systeme oder unnötigen Aufwand.

Neben der klassischen Organisation geht FellAkte jedoch einen Schritt weiter. Die App integriert moderne Technologien, um Nutzer auch aktiv im Alltag zu unterstützen. Eine integrierte KI hilft beispielsweise bei Fragen zur Tierpflege oder gibt Einschätzungen zu bestimmten Themen wie Ernährung. Dadurch wird FellAkte nicht nur zu einem Verwaltungstool, sondern zu einem digitalen Begleiter für Tierbesitzer.

Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung auf eine intuitive Bedienung und ein klares, freundliches Design gelegt. Die App soll für jeden verständlich sein – unabhängig davon, wie technikaffin die Nutzer sind. Gleichzeitig schafft das moderne Erscheinungsbild Vertrauen und spiegelt die emotionale Bindung zwischen Mensch und Tier wider.

„Für viele Menschen ist ihr Haustier Familie. Genau deshalb sollte auch der Umgang mit wichtigen Informationen einfach, sicher und zuverlässig sein“, so der Entwickler von FellAkte. „Unser Ziel war es, eine App zu schaffen, die im Alltag wirklich hilft – nicht kompliziert ist, sondern unterstützt.“

FellAkte richtet sich an alle Haustierbesitzer, die Wert auf Übersicht, einfache Nutzung und eine moderne digitale Lösung legen. Die App ist im Apple App Store verfügbar und kann dort direkt heruntergeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://fellakte.de

Fellakte ist ein unabhängiges Softwareprojekt mit Fokus auf digitale Lösungen für Haustierbesitzer. Die gleichnamige App unterstützt Nutzer dabei, alle wichtigen Informationen rund um ihr Haustier – wie Gesundheitsdaten, Dokumente und Termine – zentral und übersichtlich zu verwalten.

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FellAkte

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