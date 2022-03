FENIX360 STARTET WELTWEIT

UM KÜNSTLERN EIN VIEL BESSERES ANGEBOT ZU MACHEN – UND IHREN FANS VIEL MEHR SPASS!

Tel Aviv Freitag, 18. März 2022

In allen Bereichen der Kunst – von Musikern bis hin zu Schauspielern, Models, Malern, Tänzern usw. – gab es traditionell höchst ungerechte Vergütungsstrukturen, die den Mittelsmann begünstigten und dafür sorgten, dass die Künstler, wenn überhaupt, nur sehr wenig erhielten. Mit FENIX360 müssen sich diese antiquierten Modelle weiterentwickeln oder sie laufen Gefahr, ins Abseits zu geraten.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn andere unsere Besessenheit vom Wohlergehen der Künstler defensiv kopieren würden“, so Allan Klepfisz, Gründer und CEO. „Wir wollen und erwarten keineswegs, dass die Unterstützung für die Künstler mit uns endet. Wir hoffen in der Tat, dass wir so weit kopiert werden, dass alle ausbeuterischen Modelle ausgelöscht werden. Aber wir werden es uns nicht leicht machen, mit uns mitzuhalten. Wir werden weiterhin kreative Einnahmequellen und leistungsstarke Tools für Künstler hinzufügen.

Künstler werden an 80 % der Werbeeinnahmen, 95 % der NFTs, Livestreaming, Merchandising, Erlebnissen und Tickets usw. mitverdienen.

Im Mittelpunkt des FENIX360-Ökosystems steht die Möglichkeit für Künstler und andere Personen, innerhalb von 20 Minuten oder weniger eine App zu erstellen, die sie in einer vollständigen 360-Grad-Darstellung zeigt. Diese App kann dann über eine einfache, selbst gewählte URL geteilt werden, die eine sofortige mobile Installation ermöglicht.

Lance Ford, Präsident und Gründer, bemerkte dazu: „Mit dieser Einfachheit hoffen wir, eine Generation von begeisterten App-Erstellern zu schaffen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich Fans oder Freunden zu präsentieren, die dann ermutigt werden, die vollständige App aus den App-Stores herunterzuladen.

Die Menschen lieben es, effizient kreativ zu sein. Wir glauben, dass es sie begeistern wird, wenn sie ihre eigene App so einfach erstellen können.

Als vielleicht erste globale Verbraucher-App, die Kryptowährung einbezieht, ist das FENX360-Ökosystem für Künstler und Fans gleichermaßen extrem einfach. „Wir wollten einer der Pioniere bei der Beseitigung aller Barrieren innerhalb der Kryptowährung.

Man kann den FNX360-Coin überall in der App kaufen, man kann ihn einfach für jeden Kauf verwenden, Künstler können einfach bezahlt werden, ohne ein E-Commerce-System einrichten zu müssen, und es ist so reibungslos, wie man nur sein kann“, erklärte Tomas Varga, Fenix Partner & Head of Blockchain Strategy.

FENIX360 wird stolz von einer schnell wachsenden Gruppe von 6000+ FENIX GLOBAL ARTIST AMBASSADORS vertreten.

FENIX360 ist eine revolutionäre, auf Künstler ausgerichtete Social-Media-Plattform, die Künstlern mehrere Möglichkeiten bietet, ihr Einkommen deutlich zu verbessern und gleichzeitig den Nutzern eine ansprechendere und unterhaltsamere Erfahrung zu bieten. Das FENIX360-Ökosystem wird von der FNX-Münze angetrieben.

