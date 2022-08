Ferien mit Adagio

Entspannt Reisen und bleiben – Generationsübergreifend selbst mit Haustier

Beim Blick auf die chaotischen Situationen, die sich derzeit an den Flughäfen abspielen, denkt so manch einer darüber nach, umzudisponieren und doch lieber mit Auto oder Zug zu vereisen. Zumal das 9-Euro Ticket verlockt. Spontan Freunde, die in anderen Städten leben, besuchen. Überhaupt Städte und Regionen erkunden, die sehenswert sind aber nicht unmittelbar auf der „Reiselandkarte“ stehen. Entspannter Rückzug vor Ort kann dann ein Adagio Apartment sein.

Das eigene Apartment in ganz Europa

Aparthotels Adagio, Europas Marktführer im Bereich der Aparthotellerie, sind in ganz Europa im Herzen schöner Städte und in vielen spannenden Regionen zu finden. Bieten komfortable Studios und Apartments unterschiedlicher Größe und flexibel kombinierbar. Mit eigener Küche und zu leistbaren Preisen. Im „Le Circle“, dem hybriden öffentlichen Bereich, gibt es viele Möglichkeiten, um sich gemütlich zu treffen und die Kleinen können sich in der „Kid“s Corner“ vergnügen. Außerdem kümmert sich der charmante Adagio-Hotelservice 7/24. Perfekt für einen Urlaub mit der ganzen Familie. Und selbst das Haustier kann mit.

Tour de France – durch Adagios Heimat

Eine Tour de France mit Adagio ist weitaus entspannter als die eigentliche Tour. Frankreich ist Adagios Heimat und daher gibt es in allen Regionen zahlreiche Adagio Destinationen. Paris, Bretagne, Cote d“Azur, das Elsass oder die Französischen Alpen sind nur wenige Beispiele dafür.

Lebendig und vielseitig – Brüssel

Brüssel ist eine der lebendigsten und kulturell vielseitigsten Städte in Europa. Von der französischsprachigen und flämischen Kultur gleichsam geprägt. Schön ist ein Spaziergang durch das quirlige Viertel Ixelles. Hier finden Sie einige der besten Bars und Restaurants mit dem typisch belgischen Weißbier und delikater Küche. Das Stadtbild zeigt insbesondere gotische Gebäude, wie den Grand Place mit dem Rathaus und dem Königspalast. Das Ensemble wird strengstens von der UNESCO als Weltkulturerbe geschützt. Sehenswert sind zudem die flämischen Bürgerhäuser, die oftmals im Jugendstil gestaltet wurden. Aus dem 19. Jahrhundert stammt der eklektizistische Justizpalast, dessen Balustrade einen herrlichen Blick über das Zentrum von Brüssel freigibt. Ein Muss ist natürlich das zur Weltausstellung eröffnete Atomium, eine gewaltige Metallkonstruktion als Nachbildung eines Eisenkristalls. Es gibt zwei Adagio Destinationen hier: Das Adagio access Brussels Delta und das Adagio access Brussels Europe.

Quirlig und gemütlich zugleich – Amsterdam

Die Hauptstadt der Niederlande ist für ihr künstlerisches Erbe, das weit verzweigte Grachtensystem und die schmalen Häuser mit Giebelfassaden bekannt, die auf das sogenannte Goldene Zeitalter der Stadt im 17. Jahrhundert zurückgehen. Das Museumsviertel beherbergt das Van-Gogh-Museum, das Rijksmuseum mit Werken von Rembrandt und Vermeer sowie das Stedelijk Museum für moderne Kunst. Radfahren gehört zur Stadtkultur, sodass das Stadtbild von zahlreichen Radwegen geprägt ist. Auch ist die blühende Stadt stolz auf ihre Gastronomie und sie lebt im Rhythmus ihrer Märkte. Hier bietet sich Gelegenheit einige der unzähligen Käsespezialitäten des Landes zu probieren. Das Adagio Amsterdam City South liegt im Viertel Amstelveen. Die Innenstadt ist leicht zu erreichen.

Freiburg – Historie trifft auf Landschaft

Über 900 Jahre ist Freiburg alt und dementsprechend geschichtsträchtig ist die Stadt. Charakteristisch steht das Freiburger Münster im Zentrum, auch berühmt für die zauberhafte Aussicht von seiner Spitze aus. Allerdings müssen dafür rund 333 Stufen erklommen werden. Aber der Aufstieg lohnt sich! Ein weiteres Highlight sind die gut erhaltenen Stadttore, das Martins- und das Schwabentor. Als Teil der Stadtmauer waren diese im Mittelalter mit drei weiteren Toren der einzige Zugang zur Stadt. Freiburg sprüht nur so vor spannenden Geschichten. Wer jedoch ein wenig Ruhe oder Bewegung sucht ist, mit dem Schauinsland – einem nah gelegenen Berg in der Umgebung – auch wunderbar bedient. Bekannt ist Freiburg auch durch sein mildes Klima und die zahlreichen Sonnentage. Und mit der herrlichen Lage lassen sich vielfältige Ausflüge unternehmen – in den Schwarzwald, durch die Weinberge, nach Frankreich und in die Schweiz. Wohlfühlfaktor versprühen die Apartments des Adagio access Freiburg-Güterbahnhof.

Bald neu: Adagio access Hamburg Mühlendamm

Nur noch wenige Tage, dann eröffnet das Flaggschiff von Adagio access: In Hamburg Mühlendamm. Nicht weit von der Außenalster. Und die Innenstadt und der Hafen sind auch schnell und leicht erreichbar. Überhaupt ist Deutschlands Hafenmetropole mit all ihren Sehenswürdigkeiten und dem unverwechselbaren Flair immer eine Reise wert. Auch als Musicalstadt ist Hamburg bekannt. Adagio access Hamburg Mühlendamm.

ÜBER APARTHOTELS ADAGIO

Aparthotels Adagio verbinden den Komfort eines Apartments mit dem Service eines Hotels für das Plus an Bequemlichkeit. Hauptsächlich zu finden in Stadtzentren und in begehrten Regionen. Gegründet wurde das innovative Unternehmen Adagio 2007 in Frankreich als Joint Venture von Accor und Pierre & Vacances Center Parcs. Die Idee war, ein Konzept für die Bedürfnisse von Langzeitreisenden anzubieten. Aus ursprünglich 16 Aparthotels in zwei Ländern ist heute ein stark wachsendes Unternehmen geworden, das zum Ziel hat, sowohl in Europa als auch im Nahen Osten und in Lateinamerika vertreten zu sein. Heute ist Adagio europäischer Marktführer in der Aparthotellerie und strebt den Ausbau des Netzwerks auf insgesamt 200 Aparthotels mit 15.000 Apartments bis 2024 an. Die drei Produktlinien sind: Adagio, komfortable Mittelklasse-Aparthotels in zentraler Großstadtlage; Adagio access, smarte Economy-Aparthotels im urbanen Umfeld, sowie Adagio Premium, gehobene Aparthotels.

www.adagio-city.com

Bildquelle: © Abaca Press/Jeff Bauche