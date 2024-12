Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand spendet 3.000 Euro an Deutschen Kinderschutzbund

19. Dezember 2024 – Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand hat 3.000 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Ostholstein e.V. in Neustadt gespendet. Die Spende wurde von Annika Hauck, stellvertretende Leitung Marketing und Unternehmenskommunikation, an die 1. Vorsitzende Mechthild Piechulla überreicht. „Auch in diesem Jahr haben wir auf Weihnachtspost und Weihnachtsgeschenke für Geschäftskunden verzichtet – die so eingesparten 3.000 Euro sollen den Deutschen Kinderschutzbund bei seiner so wichtigen Arbeit unterstützen. Seit mehreren Jahren freuen wir uns, auch zu Weihnachten etwas Gutes tun zu können und Kindern zu helfen“, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Das Geld wird für die Aktion „100 Familien in Not“ hauptsächlich für die Stadt Oldenburg i. H. genutzt. Jedes Jahr unterstützt der Deutsche Kinderschutzbund hier rund 100 Familien. Das Ziel des Kreisverbandes Ostholstein e. V. ist es, die in Ostholstein pro Jahr für die Grundbetreuung der einkommensschwachen Familien benötigte Summe von 50.000 Euro zusammen zu tragen. Alle Kinder kommen aus benachteiligten Familien, die oft den Beitrag für die offene Ganztagsschule nicht zahlen können. Diese Schulform fördert neben der Vermittlung von Lerninhalten auch die sozialen Kompetenzen der Kinder und trägt damit zur Chancengleichheit aller bei. Es wird ein warmes Mittagessen angeboten, die Hausaufgaben können gemacht werden und es gibt weitere Lernförderangebote. Anschließend gehen die Kinder entspannt nach Hause und die Eltern haben keinen Stress mit Hausaufgaben. Dieses wichtige Angebot fördert so ein harmonisches Familienleben.

Außerdem wird eine sinnvolle Freizeitgestaltung ohne Handy gefördert. Die nächste Ganztagsschule vom Weissenhäuser Strand aus ist in Oldenburg i. H. Außerdem unterstützt der Kinderschutzbund die Familien mit Lebensmitteln oder Schulbedarf (z. B. Internetanschlüsse). Neben offenen Ganztagsschulen betreut der Kinderschutzbund auch Kleiderstuben, Elterntelefone und Familienpatenschaften. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

