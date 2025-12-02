Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand überreicht Spende von 3.000 Euro an Deutschen Kinderschutzbund

2. Dezember 2025 – Auch in diesem Jahr hat der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand wieder 3.000 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Ostholstein e.V. in Neustadt gespendet. Die Spende wurde von Cara Henze, Projektmanagerin Marketing, und dem Maskottchen Hops an die 1. Vorsitzende Mechtild Piechulla überreicht. „Wir haben wieder, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, auf Weihnachtspost und Weihnachtsgeschenke für alle Geschäftskunden verzichtet – die so eingesparten 3.000 Euro sollen den Deutschen Kinderschutzbund bei seiner so wichtigen Arbeit unterstützen. Seit mehreren Jahren freuen wir uns, auch zu Weihnachten etwas Gutes für regionale Einrichtungen tun zu können und dabei Kindern zu helfen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Das Geld wird für die Aktion „100 Familien in Not“ genutzt, mit der der Deutsche Kinderschutzbund rund 100 Familien unterstützt. Übernommen wird beispielsweise der Beitrag der offenen Ganztagsschulen, wenn Familien diesen nicht alleine leisten können. Auch mehrtägige Ferienfreizeiten werden organisiert, um die Familien zu entlasten und den Kindern die Möglichkeit von einem Urlaub zu geben. Weiterhin werden Windeln oder Lebensmittel gekauft und die Verteilung über die Familienzentren an die Familien übernommen, wenn bei ihnen zum Ende des Monats das Geld knapp wird. Dieses Jahr hat sich gezeigt, dass der Bedarf an Unterstützung weiterhin steigt, da es mehr Anträge als im letzten Jahr gegeben hat. Aus diesem Grund ist der Kinderschutzbund für jede Spende dankbar, um diese wichtige Arbeit weiterführen zu können. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand