Ferienhaus an der Ostsee bietet Erholung pur

absolute Ruhe und Wasser soweit das Auge reicht

Das Deichhaus Santa Barbara im Seebad Breege lockt Urlauber mit erstklassigem Wasserblick und einem attraktiven Rabatt auf den Mietpreis. Die Unterkunft bietet neben einer luxuriösen Ausstattung und ruhiger Lage auch die Nähe zu beliebten Ausflugszielen wie dem Hafen von Breege und dem weißen Ostseestrand.

Exklusive Ausstattung für einen unvergesslichen Aufenthalt

Das Deichhaus Santa Barbara verfügt über drei Schlafzimmer mit sechs Betten, eine vollständig ausgestattete Wohnküche sowie einen Balkon und eine Terrasse mit einzigartigem Wasserblick. Eine Sauna, WLAN und eine Waschmaschine ergänzen den Komfort und lassen keine Wünsche offen. Der Pkw-Stellplatz und ein Fahrradschuppen bieten zusätzliche Annehmlichkeiten für die Gäste.

Ideale Lage für Erholungssuchende

Die zentrale Lage des Deichhauses auf dem Deich ermöglicht nicht nur einen fantastischen Blick auf die Ostsee, sondern sichert auch absolute Ruhe dank der Sackgassenlage. Das nahegelegene, etwa 400 Meter entfernte Ostseebadestrand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein, während der Hafen von Breege in 400 Metern Entfernung den Startpunkt für Ausflüge nach Hiddensee darstellt.

Attraktive Angebote für Hundebesitzer

Hundebesitzer sind im Deichhaus Santa Barbara herzlich willkommen, was die Unterkunft besonders attraktiv für Familien mit Haustieren macht. Die großzügigen Außenanlagen bieten reichlich Platz zum Spielen und Entspannen für Vierbeiner und ihre Besitzer. Sowohl die unmittelbare Umgebung als auch die Unterkunft selbst sind bestens auf den Aufenthalt mit Hunden ausgerichtet.

Jetzt buchen und Sonderrabatt sichern

Interessenten können ab sofort das attraktive 10% Rabattangebot auf den Mietpreis nutzen. Die Sofortbuchung ist über die Internetseite www.ostseeparadies.de möglich. Das Deichhaus Santa Barbara verspricht einen erholsamen Urlaub mit einem unvergleichlichen Blick auf das Wasser, bei dem sowohl Familien als auch Ruhe- und Abenteuer-suchende Reisende auf ihre Kosten kommen.

Ostseeparadies ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Anbieter von hochwertigen Ferienunterkünften an der Ostsee. Das Team legt besonderen Wert auf Kundenzufriedenheit und bietet individuelle Lösungen für jeden Urlaubswunsch. Durch die zentrale Lage der Unterkünfte wird der Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis für Natur- und Erholungsliebhaber.

Direktbuchung unter www.ostseeparadies.de

