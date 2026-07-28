Ferienhaus bis 6 Personen mit herrlichem Wasserblick hier sitzen Sie in der ersten Reihe

Deichhaus direkt auf dem Deich und Wasser soweit das Auge reicht – hier beginnt Ihr ruhiger und ungestörter Urlaub. Urlaub mit Hunden

Deichhaus St Barbara in 1 A Lage

Wasser soweit das Auge reicht

Aufwachen, wo andere Urlaub machen! Deichhaus direkt auf dem Deich – traumhafter Wasserblick Dieses traumhafte Haus direkt auf dem Deich begeistert mit einem unvergleichlichen Wasserblick direkt vor der Tür. Morgens wecken Sie die Rufe der Seevögel und der erste Blick des Tages fällt auf das glitzernde Wasser. Hier beginnt jeder Tag mit einer frischen Brise und einem Gefühl von Freiheit.Am Abend erwartet Sie ein Naturschauspiel der besonderen Art: Die Sonne versinkt langsam am Horizont und taucht Himmel und Wasser in ein spektakuläres Farbenmeer. Genießen Sie unvergessliche Sonnenuntergänge direkt von Ihrer Terasse aus und lassen Sie die Seele baumeln.Ein Ort zum Durchatmen, Entspannen und Verlieben – Ihr persönliches Paradies am Wasser. Aufwachen mit den Seevögeln, einschlafen mit dem Sonnenuntergang über dem Wasser. Ihr Traumurlaub im Haus auf dem Deich. Ausreichend Platz für bis zu 6 Personengeschmackvoll eingerichtet

Infos und Buchung unter www.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.