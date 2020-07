Ferienseminare Clown und Comedy

Ferienseminare in Konstanz Juli -September 2020

Wie jedes Jahr treffen sich auch dieses Jahr nach der Wiedereröffnung wieder Clowns und Comedians zu intensiven Workshops in Konstanz. Das Tamala Center liegt nur ein paar Geh-Minuten in der Nähe des Nahturschutzgebietes “Wollmatinger Ried” im Bodensee. Unter dem Motto “Lernen, entspannen und genießen”

(zahlreiche Gaststätten direkt am See) ermöglichen einen “humorvollen Urlaub mit intensivem Lernen” im Bereich Clownerie, Comedy und Theater in der Urlaubsregion Bodensee.

Corona bedingt ist die Teilnehmerzahl pro Kurs auf 16-18 Teilnehmer reduziert.

Während der Tamala Sommermonate veranstalten das Tamala Center jedes Jahr auch verschiedene Straßenaktionen, da seit dem 1.Juli in der Bodensee-Region Straßenkunst wieder erlaubt ist. Das Highlight dieses Sommers ist der der Clown Tag mit Lifestreaming zur Unterstützung der Tamala Schauspieler am 18.Juli von 16-19 Uhr an verschiedenen Stellen in Konstanz (vom Stadtpark über die Markstätte bis zum Münsterplatz) – überall zeigen Clowns Ihr Können

Die Workshops im Überblick

1.-4.08. Das Element des Lachens mit Eddy Neuman (RUS/D)

Einführung in die Welt des Lachens: Die Kunst der Gestik und Bewegung

5.-8.08. Make them Laugh – Warum sind wir komisch mit Peter Shub (USA/D)

Was ist so komisch an mir? Warum lacht das Publikum? Wie können wir Andere zum Lachen bringen?

9.-12.8. Slapstick – Die Energie der Hoffnung im Scheitern mit Peter Shub (USA)

Ein Workshop mit Peter Shub über das Design eines Missgeschicks und wie wir es nutzen können

13.-16.8. Clown Charaktere mit Udo Berenbrinker (D/I)

Entdecke den Clown in all seinen Facetten: Vom großen tollpatschigen Clown über den respektlosen Fool bis hin zum poetischen Pierrot.

17.-20.9. Clown Spezial: Flow-Freude- Glück mit Jenny Karpawitz & Udo Berenbrinker (D/I)

Mit Persönlichkeitstraining und Clowntheater das Potential der Freude entdecken. Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene.

Anmeldungen und ausführliche Informationen: www.tamala-center.de

Termine Straßenkunst in Konstanz

18.Juli 16 – 19.00 Uhr Gaukler und Clowns in Konstanz

Eröffnung der Straßentheatersaison in Konstanz mit Clownszenen, Slapstick, Musikclownerie und dem Corona-Clown auf verschiedenen Plätzen in Konstanz (Stadtpark, Marktstätte, Altstadt, Münsterplatz). Die Tamala Clowns sammeln zur Unterstützung der Tamala Clown Akademie und der zahlreiche arbeitslose Clown und Comedians www.clown-und-comedy.de

Deutschlands älteste Clownschule stellt sich vor

Von Berufsfachschulen bis hin zum Hochschulstudium reicht die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten weltweit. So gründeten unsere Leiter Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker – beide selbst jahrelang als Clowns unterwegs – 1983 in Norddeutschland die erste Clownschule.

Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen

1991 in den Raum Konstanz gezogen, befindet sich die Tamala Clownschule im Konstanzer Industriegebiet nur 5 Geh-Minuten vom Rhein entfernt. Sechs freie Trainer und zahlreiche Gastdozenten der internationalen Clown- und Comedy-Szene unterrichten auf einer 500qm großen Etage den Nachwuchs. Im Sommer erwacht die Akademie endgültig zu internationalem Leben: Die jährlich stattfindende Sommerakademie lockt seit nunmehr 30 Jahren Trainer und Teilnehmer aus der ganzen Welt in die Räume der Akademie.

Inzwischen besteht das Tamala Center aus drei Bereichen:

Die Tamala Clown Akademie mit Ausbildungen zum Clown, Gesundheit!Clown®, Comedy-Theater-Künstler und einem umfassenden Seminar-Angebot zu allen Belangen von Clownerie und Comedy.

Webadresse: www.tamala-center.de

Das internationale Trainingsinstitut HumorKom® bietet offene Seminare, Workshops und Inhouse-Trainings sowie Vorträge für die Bereiche Humor, Kommunikation und Körpersprache an. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit dem Berufsverband HumorCare (D/A) die anerkannte und patentierte Ausbildung zum HumorKom®-Trainer/-Coach und -Berater zu absolvieren.

Webadresse: www.humorkom.de

Die Tamala Theater Comagnie ist ein Zusammenschluss professioneller Unterhaltungskünstler unterschiedlicher Stilrichtungen in Deutschland und der Schweiz.

Webadresse: www.clown-und-comedy.de

Kontakt

Tamala Center

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

075319413160

info@tamala-center.de

http://www.tamala-center.de

