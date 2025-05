Ferienwohnung direkt an der Ostsee mit Meerblick

Lage, Lage, Lage!

Das BEECH RESORT BOLTENHAGEN, das Glanzstück der „Weißen Wiek“, befindet sich in exzellenter Lage direkt am Wasser und bietet einen freien Blick auf die Ostsee. In einer der begehrtesten Urlaubsregionen Deutschlands, der Mecklenburgischen Ostseeküste, stehen löffelfertige Wohnungen mit Ausblick auf die Marina und die Ostsee zum Verkauf.

Sichern Sie sich jetzt eine Wohnung in begehrter Lage zu einem attraktiven Kaufpreis. Die Wohnungen mit direktem Meerblick, bieten den Bewohnern ein einzigartiges Ambiente und Flair. „Ein Traum am Meer“ und ein Wohlfühlort für den Urlaub oder den Wochenenden. Wer im BEECH RESORT BOLTENHAGEN Anker wirft, lernt das Licht der Ostsee mit all seinen Facetten kennen.

„Urlaub ist die schönste Form von Rendite – und in begehrten Wasserlagen lohnt sich eine Investition besonders! Profitieren Sie von der hohen Nachfrage nach exklusiven Ferienimmobilien und sichern Sie sich attraktive Erträge in einer der begehrtesten Lagen. Jetzt investieren und doppelt genießen: als Kapitalanlage mit viel Wertsteigerungspotenzial für die Zukunft und für Ihren eigenen Urlaub!

Die HIGHLIGHTS des BEECH RESORTS BOLTENHAGEN:

Attraktive Ferienwohnungen mit 2, 3 oder 4 Zimmern

Perfekte Lage in einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen

Meerblick aus allen Wohnungen

Jede Wohnung mit Balkon oder Terrasse

Löffelfertiger Erwerb

Professioneller Betreiber

Attraktiver Kaufpreis 5.900 EUR/m²

Wohnungsgrößen von 43 bis 70 m²

Durchdachter Grundriss

ERHÖHTE ABSCHREIBUNG von bis zu 4 % (Reduzierung Ihrer Steuerlast)

Attraktive Rendite durch Ferienvermietung (progn. 200 Tage p.a.)

Marina Yachtwelt Weiße Wiek mit rund 350 LIEGEPLÄTZEN

Vielfältige Gastronomie, Genuss für jeden Geschmack

Bei Kauf bis zum 31.03.2025 gibt es einen Kaufpreisnachlass von 3.000 EUR

Eine Käuferprovision entfällt!

Mehr Informationen:

http: www.ferienimmobilie-ostsee.de

Ferienimmobilien in begehrter Lage am Meer mit Rendite und Sicherheit!

Firmenkontakt

CVM GmbH Ferienimmobilien

Matthias Chevalier

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606



http://www.ferienimmobilie-ostsee.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.