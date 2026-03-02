Fernweh im Frühling? Dein Weg ins Ausland beginnt auf der JuBi

Die Tage werden länger, der Frühling liegt in der Luft und

mit ihm erwacht auch der Entdeckergeist. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, sich

mit einem vielleicht schon langen gehegten Traum vom Auslandsaufenthalt zu

beschäftigen.

Doch die Planung bringt viele Fragen mit sich: Wohin soll

die Reise gehen und für wie lange? Wie lässt sich der Traum konkret umsetzen

und wer unterstützt dabei? Welche Kosten entstehen, welche Fördermöglichkeiten

gibt es? Und nicht zuletzt: Traue ich mir einen längeren Aufenthalt im Ausland

überhaupt zu?

Antworten auf diese Fragen bietet die JugendBildungsmesse

„JuBi“. Seit 23 Jahren ist sie die bundesweit größte Spezialmesse für

Auslandsaufenthalte und der ideale Ort, um aus ersten Ideen konkrete Pläne zu

entwickeln. In persönlicher Atmosphäre können Besucher:innen individuelle

Fragen klären und fundierte Entscheidungen treffen.

Fernweh? Die JuBi informiert

Im März sowie das gesamte Jahr über findet die JuBi jeweils

samstags zwischen 10 und 16 Uhr an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland

statt. Vor Ort beraten ehemalige Teilnehmende und internationale

Bildungsexpert:innen kostenfrei zu Programmen wie Schüleraustausch,

Sprachreisen, Au-pair, Work & Travel, Freiwilligendiensten, Praktika und

Auslandsstudium.

Auch das Team des unabhängigen Bildungsberatungsdienstes

weltweiser, Veranstalter der JuBi, steht für sachkundige und unabhängige

Beratung rund um das Thema Auslandsaufenthalte zur Verfügung.

Beratung auch online möglich

Wer sich lieber digital informieren möchte, kann alternativ

die JuBi-Online-Events nutzen. In verschiedenen Webinaren haben Interessierte

die Möglichkeit, Austauschorganisationen kennenzulernen und sich per Chat oder

Video-Call individuell beraten zu lassen. Dieses zusätzliche Angebot ist

ebenfalls kostenfrei verfügbar unter:

https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/

JuBi vor Ort – Termine im März 2026:

Bonn – 07.03.2026

Berlin – 07.03.2026

Freiburg – 14.03.2026

Leipzig – 14.03.2026

Düsseldorf – 21.03.2026

Nürnberg – 21.03.2026

Weitere Informationen:

weltweiser.de | jugendbildungsmesse.de

Die Verwendung ist im Rahmen redaktionellerBerichterstattung kostenfrei.| Veröffentlichung ab sofort.

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

Kontakt

weltweiser

Thomas Terbeck

Schloss Cappenberg 4

59379 Cappenberg

+49 2306 758882



https://weltweiser.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.