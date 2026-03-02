Fernweh im Frühling? Dein Weg ins Ausland beginnt auf der JuBi

Die Tage werden länger, der Frühling liegt in der Luft und
mit ihm erwacht auch der Entdeckergeist. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, sich
mit einem vielleicht schon langen gehegten Traum vom Auslandsaufenthalt zu
beschäftigen.
Doch die Planung bringt viele Fragen mit sich: Wohin soll
die Reise gehen und für wie lange? Wie lässt sich der Traum konkret umsetzen
und wer unterstützt dabei? Welche Kosten entstehen, welche Fördermöglichkeiten
gibt es? Und nicht zuletzt: Traue ich mir einen längeren Aufenthalt im Ausland
überhaupt zu?
Antworten auf diese Fragen bietet die JugendBildungsmesse
„JuBi“. Seit 23 Jahren ist sie die bundesweit größte Spezialmesse für
Auslandsaufenthalte und der ideale Ort, um aus ersten Ideen konkrete Pläne zu
entwickeln. In persönlicher Atmosphäre können Besucher:innen individuelle
Fragen klären und fundierte Entscheidungen treffen.
Fernweh? Die JuBi informiert
Im März sowie das gesamte Jahr über findet die JuBi jeweils
samstags zwischen 10 und 16 Uhr an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland
statt. Vor Ort beraten ehemalige Teilnehmende und internationale
Bildungsexpert:innen kostenfrei zu Programmen wie Schüleraustausch,
Sprachreisen, Au-pair, Work & Travel, Freiwilligendiensten, Praktika und
Auslandsstudium.
Auch das Team des unabhängigen Bildungsberatungsdienstes
weltweiser, Veranstalter der JuBi, steht für sachkundige und unabhängige
Beratung rund um das Thema Auslandsaufenthalte zur Verfügung.
Beratung auch online möglich
Wer sich lieber digital informieren möchte, kann alternativ
die JuBi-Online-Events nutzen. In verschiedenen Webinaren haben Interessierte
die Möglichkeit, Austauschorganisationen kennenzulernen und sich per Chat oder
Video-Call individuell beraten zu lassen. Dieses zusätzliche Angebot ist
ebenfalls kostenfrei verfügbar unter:
https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/
JuBi vor Ort – Termine im März 2026:
Bonn – 07.03.2026
Berlin – 07.03.2026
Freiburg – 14.03.2026
Leipzig – 14.03.2026
Düsseldorf – 21.03.2026
Nürnberg – 21.03.2026
Weitere Informationen:
weltweiser.de | jugendbildungsmesse.de
Die Verwendung ist im Rahmen redaktionellerBerichterstattung kostenfrei.| Veröffentlichung ab sofort.
weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.
Kontakt
weltweiser
Thomas Terbeck
Schloss Cappenberg 4
59379 Cappenberg
+49 2306 758882
https://weltweiser.de/
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.