Ferrari Industrieventilatoren GmbH bietet ErP 2026-ready Ventilatorlösungen für die erweiterten EU-Anforderungen

Pfalzgrafenweiler, 7.7.2026 – Die Ferrari Industrieventilatoren GmbH bietet energieeffiziente Ventilatorlösungen, die auf die Anforderungen der verschärften Verordnung (EU) 2024/1834 ausgerichtet sind. Damit unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Umsetzung der Richtlinie für Ventilatoren.

EU-Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1834

Die neue EU-Ökodesign-Verordnung tritt am 24. Juli 2026 in Kraft und definiert neue Anforderungen an die Energieeffizienz von Ventilatoren mit elektrischer Eingangsleistung zwischen 125 W und 500 kW. Ziel der Regelung ist es, den Energieverbrauch zu reduzieren und den Einsatz energieoptimierter Technologien in industriellen Anwendungen weiter voranzutreiben.

Ventilatorlösungen für die Anforderungen von morgen

Ferrari Industrieventilatoren GmbH entwickelt und liefert moderne Ventilatorlösungen, die eine hohe Effizienz, zuverlässige Leistung und eine wirtschaftliche Auslegung industrieller Anlagen ermöglichen. Durch optimierte Konstruktionen und energieeffiziente Antriebskonzepte unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre Anwendungen auf die verschärften regulatorischen Anforderungen vorzubereiten.

„Die Anforderungen an Energieeffizienz in industriellen Anwendungen steigen kontinuierlich. Mit unseren ErP 2026-ready Ventilatorlösungen bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Anlagen frühzeitig auf die zukünftigen Anforderungen auszurichten und gleichzeitig vorhandene Optimierungspotentiale zu nutzen“, sagt Herr Schindel von Ferrari Industrieventilatoren GmbH

Ökodesignrichtline bei Ferrari Ventilatoren

Ferrari Industrieventilatoren GmbH entwickelt, fertigt und liefert individuelle Ventilatorlösungen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen bietet Radial-, Axial- und Sonderventilatoren, die gezielt auf die spezifischen Anforderungen der Kunden und Einsatzbedingungen ausgelegt werden. Mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung industrieller Ventilatoren realisiert Ferrari effiziente Luft- und Prozessluftlösungen für unterschiedliche Branchen. Ferrari Industrieventilatoren GmbH ist ein Unternehmen der international agierenden Soler & Palau Gruppe.

Kontakt

Ferrari Industrieventilatoren GmbH

Daniel Schindel

Edelweiler Str. 15

72285 Pfalzgrafenweiler

+49 7445 85802-10



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Bildquelle: Ferrari Industrieventilatoren GmbH