Festival „Rolling Stone Beach“ am Weissenhäuser Strand

14. November 2025 – Vom 21. bis zum 23. November 2025 beben die Bühnen wieder im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee. Wie jedes Jahr findet das Indoor-Festival „Rolling Stone Beach“ statt, das Rock“n Roll mit Ostseeflair verbindet. „Wir freuen uns wieder sehr auf die vielen Rockfans, die bei mehr als 30 Konzerten von nationalen und internationalen Künstlern auf vier Bühnen ihre Lieblingsmusik genießen werden. Alle Konzerte finden indoor statt, alles wird durch kurze Wege verbunden. Mit einem abgestimmten, vielfältigen Rahmenprogramm ist dieses Festival jedes Jahr ein gigantisches Ereignis für die Gäste“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Mit dabei sind bekannte Bands wie Black Rebel Motorcycle Club, The Ugly Clementine, Mogwai und Jade Bird*. Ein passendes Rahmenprogramm mit unterhaltsamen Lesungen von Heinz Strunk, Gereon Klug & Alex Solman und Jerry Leger, Rolling-Stone-Talkrunde, Aftershow-Partys, Quiz & Shout, Whisky-und Wein-Tasting sowie Wohnzimmer- und Strandkonzerte runden das Festivalerlebnis ab. Das Festival bietet Spaß für die ganze Familie, denn eine Kinderbetreuung wird ebenfalls angeboten. Wer schnell ist, kann sich noch die letzten Resttickets sichern. Alle Festivalbesucher haben den Vorteil, ihre Tickets mit einer Unterkunft buchen zu können. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de sowie unter https://rollingstone-beach.de/de/

*Änderungen vorbehalten

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Annika Hauck

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30



http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

spandauer damm 42c

14059 berlin

01777037412

0307032668



http://www.knowbodies.de

Bildquelle: Christoph Eisenmenger, Nutzungsdauer unbegrenzt