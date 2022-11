Festlich genießen in Julian“s Bar und Restaurant

Die Tage werden kürzer und die besinnliche Weihnachtszeit und der Jahreswechsel rücken näher. Wer sich nach der hektischen Adventszeit in einem angenehmen Ambiente einmal richtig verwöhnen lassen möchte, kann an den Festtagen im Julian“s Bar & Restaurant im Medienhafen ausgesuchte kulinarische Köstlichkeiten genießen.

Denn sobald der Duft nach Gebäck und gerösteten Maronen durch die Straßen von Düsseldorf zieht, ist die Weihnachtszeit gekommen. Wer diese kostbaren Stunden der Besinnlichkeit nicht hinter dem Herd verbringen möchte, der kann sich allein, zu zweit, im Kreise seiner Familie oder mit Freunden mit den eigens für die Festtage kreierten Gaumenfreuden verwöhnen lassen.

So können die Gäste am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2022, von 11:30 bis 14:30 Uhr, einen festlich arrangierten Brunch für 49,50 Euro im Kreise ihrer Lieben genießen. In der eigens geschaffenen „Kid“s Corner“ finden die Jüngsten dabei Spiel und Spaß.

Zum Jahreswechsel erwartet die Gäste im festlich geschmückten Ambiente des Restaurants ein Silvesterbuffet mit ausgesuchten Gaumenfreuden aus der Feder von Küchendirektor Thomas Bock. Mit Swing und Blues bringt ein Live-Pianist die Gäste mit Schwung ins neue Jahr, das auf der Terrasse mit Blick auf den Düsseldorfer Medienhafen begrüßt wird. Das Silvester-Buffet für 99 Euro pro Person beinhaltet zusätzlich eine Flasche Wasser, ein Glas Hauswein und zum Auftakt des Abends einen Welcome-Drink.

Wer nach der Silvesterfeier nicht nach Hause ins eigene Bett möchte, kann auch ein Arrangement mit Übernachtung im Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen buchen. Infos unter Silvester Package in Düsseldorf, Deutschland | Courtyard By Marriott oder persönlich unter Tel.: 0211 4939 2174.

Den Geschmack der weiten Welt erleben – Im Julian´s Bar und Restaurant geht“s immer wieder auf große Reise, um kulinarische Highlights aus fernen Ländern zu entdecken. In der Showküche live zubereitet, können die Gäste in gemütlicher und mediterraner Atmosphäre stets neue Gaumenfreuden aus aller Welt genießen Denn in die Ferne schweifen, liegt so nah: Julian´s Bar und Restaurant im Düsseldorfer Medienhafen und am Seestern.

Firmenkontakt

Courtyard by MarriottDüsseldorf Hafen & Düsseldorf Seestern

Silvan Schäfer

Speditionstraße 11

40221 Düsseldorf

+49 211 49390

info@cy-duesseldorf.com

https://www.marriott.de/hotels/travel/dushf-courtyard-duesseldorf-hafen/

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de