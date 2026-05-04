Feuer, Glut, Genuss: Gartenabende aus einem Guss

Grillen auf heißem Eisen

Wenn die Temperaturen steigen, verlagert sich das Leben nach draußen. Wie lange der Abend dauert, entscheidet oft ein Detail: ein knisterndes, wärmendes Holzfeuer. Feuerschalen sind dabei mehr als dekorative Elemente – ihre Qualität zeigt sich im Material und in der Konstruktion.

Die TRIGON von LEDA ist ein Beispiel dafür, wie sich dieser Anspruch umsetzen lässt. Drei massive Gusseisen-Elemente fügen sich passgenau zu einer Schale. Mit ihrem Durchmesser von 72 Zentimetern und der tiefen Wölbung bietet die mattschwarze Schale aus der OutFire-Serie Platz für mehrere Holzscheite. Das spendet nicht nur viel Wärme, sondern setzt auch die Dynamik des Feuers gut in Szene. Die dunkle Oberfläche bildet dabei einen starken Kontrast zu den leuchtenden Flammen. Sowohl die drei Beine als auch das Eigengewicht von rund 24 Kilogramm sorgen für einen sicheren Stand. Optional sind gusseisene Windringe erhältlich, die bei Windböen vor Ascheflug schützen. Gleichzeitig unterstreichen sie die Form der Schale und setzen einen zusätzlichen gestalterischen Akzent.

Gefertigt wird die Feuerschale aus massivem Gusseisen. Ein Material, das LEDA seit über 150 Jahren im Ofenbau einsetzt und das seine Qualitäten auch im Außenbereich beweist. Der Werkstoff ist hitzebeständig, formstabil und für den dauerhaften Einsatz im Freien ausgelegt. Gleichzeitig überzeugt Guss durch seine Fähigkeit, Wärme zu speichern und gleichmäßig abzugeben. In der Gießerei im ostfriesischen Leer entsteht jede Schale in traditioneller Handarbeit – gegossen aus flüssigem, glühendem Eisen.

Grillen auf heißem Eisen

Mit der optionalen Grillplatte wird die TRIGON zur Kochstelle. Die Gussplatte steht auf drei Beinen direkt über der Glut und lässt sich mit einem passenden Griff einfach einsetzen und herausnehmen. Das Eisen nimmt die Hitze der Glut auf – intensiv genug für scharfes Anbraten und zugleich gleichmäßig für zartes Garen. So bildet Fleisch eine aromatische Kruste und bleibt innen saftig, während Gemüse und Fisch schonend garen und ihr volles Aroma entfalten. Weitere Inspirationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

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