FFTIN Tierheimsponsoring: Futter sollte für Tierheime kostenlos sein

FFTIN Tierheimsponsoring unterstützt Tierheime kostenlos mit eigens für Tierheimtiere produziertem Futter

Das Konzept funktioniert bereits seit 2005: Der Dienstleister FFTIN Tierheimsponsoring versorgt bundesweit rund 200 Tierheime mit kostenlosen Futtermitteln und trägt auf diese Weise zu einer deutlichen Entlastung der meist angespannten finanziellen Lage der so wichtigen Einrichtungen. Möglich wird dies durch FFTIN Tierheimsponsoring-Versorgungspakete, mit denen tierliebe Menschen ihre Wunschtierheime unterstützen können.

WARUM TIERHEIMSPONSORING NÖTIG IST

Fast alle deutschen Tierheime arbeiten dauerhaft unter den schwierigsten finanziellen Bedingungen und können die Ausgaben für genügend geschulte Mitarbeiter, geräumige Gehege, Tierarztbehandlungen und die notwendige tiergerechte Pflege kaum stemmen. Allein für Futter entstehen den Tierheimen jeden Monat aufs Neue hohe Kosten. Um diese zu senken oder sogar ganz einzusparen, entstand die Idee des Tierheimsponsorings: Futter soll den Tierheimen grundsätzlich möglichst kostenfrei zur Verfügung stehen.

WIE FFTIN TIERHEIMSPONSORING ARBEITET

FFTIN Tierheimsponsoring ist ein deutsches Dienstleistungsunternehmen, nach dessen Konzept tierliebe Menschen mit Versorgungspaketen das Tierheim ihrer Wahl unterstützen, so dass diese nicht mehr selbst für Futtermittel aufkommen müssen. FFTIN Tierheimsponsoring kann dank dieser Versorgungspakete spezielles, für Tierheimtiere konzipiertes Futter produzieren lassen. FFTIN Tierheimsponsoring lagert das Futter und liefert es auf Bestellung in den benötigten Mengen an die Tierheime, ohne dass für diese Kosten anfallen. Weiterhin arbeiten Mitarbeiter von FFTIN Tierheimsponsoring an Infoständen und informieren die Menschen über die Situation in Tierheimen und finden damit Tierliebhaber, welche ein Versorgungspaket für ein ausgesuchtes Wunschtierheim übernehmen. Die Tierheime können auf diese Weise die laufenden monatlichen Ausgaben erheblich senken – oftmals werden die Kosten für Futtermittel sogar bis zu 100% von den Versorgungspaketen von FFTIN Tierheimsponsoring gedeckt. Derzeit können auf diese Weise rund 40.000 Tierheimtiere täglich mit speziellem Futter sowie Streu versorgt werden.

WARUM HERKÖMMLICHE FUTTERMITTEL NICHT DIE BESTE OPTION FÜR TIERHEIMTIERE SIND

Ziel des Tierheimsponsorings ist es, Tierheimen die Kosten für Futtermittel möglichst vollständig zu ersparen, damit diese ihre wertvolle Arbeit ohne finanzielle Nöte fortsetzen können. Für die herkömmlichen Futtermittellieferanten kommt ein kostenloses Bereitstellen von Futter für Tierheimtiere nicht in Frage. Die Idee des Tierheimsponsorings gibt den Tierheimen die Möglichkeit, ihre Futtermittel ganz ohne Kostenaufwand zu erhalten, indem Tierfreunde durch den Erwerb von Versorgungspaketen für die Futterkosten aufkommen. Zudem handelt es sich bei dem von FFTIN Tierheimsponsoring bereitgestellten Futter, um speziell für Tierheimtiere produziertes Futter.

DAS FUTTER VON FFTIN TIERHEIMSPONSORING

Der Alltag im Tierheim bedeutet für jedes Tier eine andauernde Stress-Situation. Leider lässt sich dieser Umstand nicht vermeiden, und daher ist es wichtig, die Tiere mit all den Nährstoffen zu versorgen, die ihnen helfen, mit dem dauerhaften Stress einigermaßen zurecht zu kommen. Aus diesem Grund lässt FFTIN Tierheimsponsoring Tierfutter produzieren, das speziell auf Tierheimtiere und ihre besonderen Bedürfnisse abgestimmt ist. So ist es bspw. besonders schonend für Magen und Darm und sorgt für eine schönes, gesundes Fell. Es reduziert Körpergeruch und Haarausfall und kann Hautausschläge vermindern. Die Tiere vertragen das Futter zumeist sehr gut und zeigen eine erhöhte Vitalität und Widerstandskraft. So werden nicht nur Futterkosten eingespart, auch anfallende Kosten für Tierarztbesuche können reduziert werden, wenn die Tiere das speziell für sie konzipierte Futter von FFTIN Tierheimsponsoring bekommen.

NACHHALTIGE UNTERSTÜTZUNG

UNSER FIRMENKONZEPT IST AUSSERGEWÖHNLICH!

Wir beliefern Tierheime kostenlos mit Tiernahrung.

Warum wir das können:

Als Dienstleistungsunternehmen suchen wir im Auftrag der Tierheime tierliebe Personen, die ein Versorgungspaket für Ihr Wunschtierheim übernehmen. Durch diese Versorgungspakete ist es möglich, dass die monatlichen Futterkosten gesenkt, oft sogar bis zu 100% abgedeckt werden können. Wir bieten Tierheimen den kompletten Service, von der Futtermittelbeschaffung bis hin zur logistischen Anlieferung ins Tierheim. Ein Großteil dieser Tierheime würde ohne unsere Arbeit nicht mehr existieren, da finanzielle Mittel immer knapper werden.

