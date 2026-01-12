FIBO Congress 2026: Save the Date für deine Zukunft in der Fitnessbranche!

Wissen. Networking. Karrierechancen. Vom 16. bis 17. April 2026 findet der FIBO Congress parallel zur FIBO 2026 im topmodernen Confex-Kongresszentrum der Koelnmesse statt. Zwei Tage voller Fachwissen, Inspiration und Austausch – ideal für alle, die beruflich in der Fitness- und Gesundheitswelt durchstarten wollen.

Was erwartet dich beim FIBO Congress 2026? Der FIBO Congress ist DER Treffpunkt für Profis und Nachwuchstalente der Branche. Organisiert von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und der BSA-Akademie, bietet der Kongress über 40 Fachvorträge, Top-Speaker aus der Praxis und jede Menge Networking-Gelegenheiten.

Keyfacts auf einen Blick:

Datum: 16. – 17. April 2026

Ort: Confex-Kongresszentrum, Koelnmesse

Zielgruppe: Fachleute, Berufseinsteiger/innen, Studierende und alle, die sich für Fitness, Gesundheit & Prävention begeistern

Special: Fast-Lane-Zugang zur FIBO

Darum lohnt sich der Besuch

Gerade für junge Menschen, die vor dem Schulabschluss stehen oder eine berufliche Neuorientierung planen, ist der FIBO Congress ein echtes Karriere-Sprungbrett. Du bekommst:

Aktuelles Branchenwissen zum Mitnehmen

Einblicke in Studiengänge, Berufsbilder und Karrieremöglichkeiten

Direkten Austausch mit Trainer/innen, Dozierenden und Entscheider/innen

Zugang zu brandaktuellen Themen:

Training & Trainingsmethoden

Management in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen

Ernährung & Performance

Mentale Fitness & Coaching

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Künstliche Intelligenz in der Fitnessbranche

Longevity & gesundes Altern

Meet. Learn. Connect.

Ob in der Speakers Corner oder der Kongress-Lounge: Du hast die Möglichkeit, deine Fragen direkt an Fachleute zu stellen, dich mit anderen Teilnehmenden zu vernetzen und dir neue Impulse für deine berufliche Zukunft zu holen.

Karriere machen mit der DHfPG

Als Mitveranstalterin zeigt die DHfPG praxisnah, wie ein duales Studium der perfekte Einstieg in die Branche sein kann. Nutze die Chance, Studienangebote kennenzulernen und ins Gespräch mit aktuellen Studierenden zu kommen.

Jetzt Ticket sichern!

Du willst Teil der Bewegung sein? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für den FIBO Congress 2026 und erlebe zwei Tage, die dein berufliches Mindset nachhaltig verändern werden.

FIBO Congress 2026 – dein Start in eine gesunde Zukunft!

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

