FIBO Congress 2026 überzeugt auf ganzer Linie

Der FIBO Congress 2026 hat am 16. und 17. April erneut gezeigt, warum er zu den wichtigsten Branchenevents zählt. Zwei Tage lang standen Input, Austausch und Networking im Fokus. Mit einer großen Themenvielfalt und vielen aktuellen Zukunftsthemen traf der Kongress genau den Puls der Branche – und überzeugte das Publikum auf ganzer Linie.

Wenn die Branche nach Köln zum FIBO Congress kommt, geht es traditionell um konkrete Lösungen, neue Perspektiven und konstruktiven Austausch. So auch in diesem Jahr. Am 16. und 17. April 2026 wurde das Confex der Koelnmesse erneut zum Treffpunkt der Fitness- und Gesundheitsbranche.

Fachvorträge zu Zukunftsthemen

Organisiert von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und der BSA-Akademie unter Federführung der FIBO überzeugte der Kongress auch in diesem Jahr mit einem vielseitigen und praxisnahen Programm – und entsprechend positivem Feedback der Teilnehmenden.

„Ich bin Coach und Athlet. Ich bin vor allem hier, um das Maximum für unsere Leute zuhause rauszuholen.“

Robin von Zitadelle Graz, Kampfsportclub

In rund 40 Fachvorträgen griffen Expertinnen und Experten zentrale Zukunftsthemen auf, die die Branche aktuell bewegen. Dazu zählten unter anderem Künstliche Intelligenz, Longevity, Abnehmspritzen, Recovery sowie moderne Führungsansätze und Trainingskonzepte. Die Inhalte waren klar zukunftsorientiert und lieferten den Teilnehmenden wertvolle Impulse für die direkte Umsetzung im beruflichen Alltag.

Keynotes als Inspirationsquellen

Für weitere besondere Momente sorgten die Keynotes der Paracycling-Weltmeisterin Denise Schindler und des Weltrekord-Apnoetauchers Christian Redl. Mit ihren persönlichen Geschichten über Rückschläge, mentale Stärke und das Überwinden von Grenzen begeisterten sie das Publikum nachhaltig. Der große Applaus im Anschluss sprach für sich.

Neben den Vorträgen blieb ausreichend Raum für Austausch und Networking. In der Speakers Corner sowie in der Kongress-Lounge entstanden zahlreiche Gespräche, neue Kontakte und weiterführende Ideen – für viele Teilnehmende ein zentraler Mehrwert des Kongresses.

„Kurze, knackige und informative Sessions. Ich habe definitiv nur positive Erfahrungen auf dem FIBO Congress gesammelt. Man konnte den Speakern Fragen stellen, das finde ich super.“

Lea Naaijer, Personal Trainerin und selbstständig mit Shape yourself GmbH

Damit bestätigte der FIBO Congress erneut seine Funktion als Treffpunkt für Wissenstransfer, Inspiration und Vernetzung innerhalb der Fitness- und Gesundheitsbranche.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.