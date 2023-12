FICO erneut unter Top 5 im Chartis RiskTech100 Report

Mit Analyticslösungen für besseres Risikomanagement belegt FICO zum siebten Mal in Folge den ersten Platz in der Kategorie Innovation

Berlin, 01. Dezember 2023 – FICO, weltweit führender Anbieter von Analytics-Software, zählt im Chartis Research RiskTech100® Jahresbericht zum zweiten Mal in Folge zu den fünf Top-Anbietern von Risiko- und Compliance-Technologien. Mit seinen Lösungen für verbessertes Risikomanagement von Unternehmen sicherte sich FICO außerdem zum siebten Mal in Folge den ersten Platz in der Kategorie Innovation. Diese Platzierungen verdeutlichen die kontinuierliche Stärke von FICO bei der Entwicklung innovativer Technologien zur Risikobekämpfung, insbesondere im Rahmen seiner Plattform.

„Die konstante Spitzenposition von FICO im Bereich Innovation und die erneute Top-Fünf-Platzierung sind bemerkenswert. Das hervorragende Abschneiden zeigt, dass FICO seit vielen Jahren seine Innovationskraft weltweit erfolgreich unter Beweis stellt. Dabei zeichnet sich FICO insbesondere durch sein kontinuierliches Engagement in den Bereichen angewandte Intelligenz und maschinelles Lernen aus. Mit seinen zuverlässigen Leistungen versetzt FICO seine Kunden in die Lage, besser zusammenzuarbeiten und Silos aufzubrechen“, so Mark Feeley, Global Brand Director bei Chartis Research.

„Wir freuen uns sehr über die Anerkennung für unser Engagement, unsere Kunden bei der digitalen Transformation auf globaler Ebene zu unterstützen“, sagt Nikhil Behl, Chief Marketing Officer bei FICO. Die FICO Plattform hat bei unseren Kunden eine Pioniermentalität ausgelöst und dient als Katalysator für intelligente Zusammenarbeit. Sie ermöglicht die Entscheidungsfindung in Echtzeit. Mit ihrer Hilfe können Unternehmen die Einführung neuer hyperpersonalisierter Produkte und Erlebnisse immens beschleunigen und ihre Kundenbeziehungen verbessern.“

FICO ist führend im Bereich der Analytik und der Plattformtechnologie für angewandte Intelligenz. Es ermöglicht herausragende, hyperpersonalisierte Kundenerlebnisse. Die Anwendung von verantwortungsvoller KI wird dabei in den Vordergrund gerückt. Die FICO Plattform bietet Unternehmen eine Vielzahl an Funktionalitäten: Datenerfassung, Erkenntnisse auf Basis von KI und maschinellem Lernen, hyperpersonalisierte Entscheidungsfindung in allen Bereichen sowie die Verbesserung der Geschäftsergebnisse. Mit der FICO-Plattform können Unternehmen die Zufriedenheit, Loyalität und langfristige Bindung ihrer Kunden erhöhen und gleichzeitig die Rentabilität über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg verbessern.

Chartis Research beurteilt in seinem RiskTech100-Bericht die weltweit wichtigsten Lösungsanbieter im Bereich Risiko- und Compliance-Technologie. Die Rankings in dem Bericht setzen sich aus den Meinungen der Analysten sowie Markttrends, Teilnehmern, Ausgabenmustern und Best Practices zusammen.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 215 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 120 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Der FICO® Score, der von 90 % der führenden US-amerikanischen Kreditgeber verwendet wird, ist das Standardmaß für das Kreditrisiko von Verbrauchern in den USA. Darüber hinaus wurde er in über 40 weiteren Ländern verfügbar gemacht, um das Risikomanagement, den Zugang zu Krediten und die Transparenz zu verbessern.

FICO ist eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

