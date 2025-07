FICO schließt neue strategische Vereinbarung mit AWS zur Beschleunigung der digitalen Transformation von Unternehmen

FICO Decision Modeler ist die erste FICO Lösung im AWS Marketplace

Das Analytics-Unternehmen FICO gibt eine neue strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) bekannt. Die strategische Vereinbarung baut auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf, mit der sie die digitale Transformation von Unternehmen vorantreiben und moderne Kundenbeziehungen ermöglichen.

Mit der neuen Vereinbarung werden FICO und AWS ihre Zusammenarbeit ausbauen, um mehr Unternehmen weltweit die Leistung von KI-gesteuerten, automatisierten Entscheidungsworkflows mit der FICO-Plattform zu ermöglichen, die auf AWS betrieben wird. Außerdem wird FICO seine Teilnahme am AWS-Partnerprogramm ausweiten, um noch mehr Unternehmen Zugang zur FICO-Plattform zu verschaffen. FICO-Lösungen werden auch über die AWS Marketplace Private Offers verfügbar sein. AWS Marketplace ist ein digitaler Katalog mit Tausenden von Software-Angeboten unabhängiger Anbieter, der das Finden, Testen, Kaufen und Bereitstellen von Software, die auf AWS läuft, erleichtert.

Die erste FICO Lösung, FICO Decision Modeler, ist jetzt im AWS Marketplace verfügbar. FICO Decision Modeler ist ein fortschrittliches Entscheidungsmanagementsystem. Es sorgt für mehr Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Entscheidungsgenauigkeit und bildet den Kern der FICO- Plattform.

„Kunden und Partner auf der ganzen Welt profitieren von unseren Lösungen, die von AWS unterstützt werden“, sagt Alexandre Graff, Vice President of Global Partners & Alliances bei FICO. „Wir arbeiten auch gemeinsam an der Entwicklung von Lösungen, zum Beispiel über das AWS Generative AI Innovation Center, in dem wir agentenbasierte KI-Funktionen innerhalb der FICO- Plattform entwickeln. Wir pflegen eine wechselseitige Zusammenarbeit mit Amazon: Das Unternehmen nutzt unsere FICO Xpress-Optimierungssuite mit einer Unternehmenslizenz für verschiedene Anwendungen, darunter auch in Amazon Connect. Unsere Zusammenarbeit ist facettenreich.“

Viele Finanzinstitute nutzen bereits die FICO-Plattform auf AWS, um Business-Initiativen erfolgreich voranzutreiben, wie zum Beispiel Westpac NZ, eine der größten Privatkundenbanken Neuseelands. „Mit der FICO-Plattform, die die Transformation skalierbar auf AWS unterstützt, sind wir jetzt in der Lage, anstatt uns auf einzelne Entscheidungen für ein Kundenkonto zu konzentrieren, Kunden ganzheitlich und strategisch über all ihre Konten hinweg und während ihrer gesamten Zeit als Kunde bei uns zu betrachten und zu managen“, erklärt Regan Goble, Risk Analytics Senior Manager bei Westpac NZ.

„Die Entscheidungsmanagementlösungen von FICO bieten Kunden leistungsstarke Tools für datengesteuerte Finanzentscheidungen“, sagte Scott Mullins, Managing Director, Worldwide Financial Services bei AWS. „Die Bereitstellung dieser Lösungen im AWS Marketplace vereinfacht die Beschaffung für unsere Kunden und bietet gleichzeitig die Sicherheits-, Skalierbarkeits- und Leistungsvorteile von AWS. Gemeinsam mit FICO unterstützen wir Finanzinstitute bei der Transformation ihrer Prozesse mit Advanced Analytics und KI-Funktionen, die nachvollziehbare Geschäftsergebnisse liefern.“

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 215 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 120 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Der FICO® Score, der von 90 % der führenden US-amerikanischen Kreditgeber verwendet wird, ist das Standardmaß für das Kreditrisiko von Verbrauchern in den USA. Darüber hinaus wurde er in über 40 weiteren Ländern verfügbar gemacht, um das Risikomanagement, den Zugang zu Krediten und die Transparenz zu verbessern.

