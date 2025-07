FiLaC®-Consensus: International Society of Laser Proctology (ISoLP) veröffentlicht neue Standards für die Laserproktologie

Im Auftrag der ISoLP hat die FiLaC® Recommendation Development Group Empfehlungen zur Vereinheitlichung der FiLaC®-Therapie bei Analfisteln veröffentlicht – ein wichtiger Schritt zu einem standardisierten Patientenmanagement in der Laserproktologie

Jena, 01.07.2025 – Die FiLaC® Recommendation Development Group (RDG) hat am 09. Juni 2025 ihre Empfehlungen für ein standardisiertes FiLaC®-Verfahren veröffentlicht. (1) Die Gruppe setzt sich zusammen aus 21 Experten aus 13 Ländern mit Erfahrung in der Anwendung der von biolitec® entwickelten FiLaC®-Therapie (Fistula-tract Laser Closure) zur minimal-invasiven Behandlung von Analfisteln. Veröffentlicht wurden 25 Empfehlungen, die darauf abzielen, die Sicherheit und Wirksamkeit dieser innovativen Methode zu verbessern. Dem Ziel der Standardisierung hat sich die 2024 gegründete Fachgesellschaft International Society of Laser Proctology – kurz ISoLP – verschrieben, um optimale Behandlungsqualität und Patientenergebnisse zu sichern. In diesem Zusammenhang war Ende 2024 bereits der LHP®-Consensus mit 21 Empfehlungen für die Vereinheitlichung des LHP®-Verfahrens zur Laserbehandlung von Hämorrhoiden erschienen. (2)

Der FiLaC®-Consensus

Indikationen für FiLaC® sind laut Consensus kryptoglanduläre Fisteln mit dem Risiko postoperativer Beeinträchtigungen der Kontinenz, Crohn-Fisteln sowie Fisteln bei weiblichen Patienten (Empfehlung R6). Ferner zählt FiLaC® zu den sphinktererhaltenden Behandlungsoptionen für Patienten mit komplexen Fisteln und ist daher eine Erstlinientherapie; FiLaC® ist eine Option für ausgewählte Patienten mit einfachen Fisteln, wenn Risikofaktoren für postoperative Kontinenzstörungen vorliegen (R8). Die laut Consensus mit einer Wellenlänge von 1470 nm (R2) bei 12 Watt (R3) mit ringförmig (360°) emittierender Faser (R4) standardmäßig als eigenständiges Verfahren (R16) durchzuführende FiLaC® Therapie, bei der die Faser mit 1 mm/s zurückgezogen werden sollte (R20), kann bei Bedarf wiederholt angewendet werden (R24). Insgesamt bietet das Papier umfassende Empfehlungen zu allen Aspekten des FiLaC® Verfahrens – von den Lasereinstellungen über die präoperativen Vorbereitungen und perioperativen Strategien bis hin zur postoperativen Versorgung.

International Society of Laser Proctology (ISoLP)

Minimal-invasive Lasertherapien sind aus der Proktologie nicht mehr wegzudenken. Für die wachsende Bedeutung der Lasertherapie spricht auch die Gründung der ISoLP, die mit aktuell mehr als 130 Mitgliedern aus 23 Ländern eine einzigartige Plattform für den Austausch der Experten bietet. Das Engagement der ISoLP für die Standardisierung der proktologischen Laserverfahren ist Teil der umfassenden Strategie, das Potenzial des Lasers in der Behandlung proktologischer Erkrankungen voll auszuschöpfen und die Lasertechnologie so qualitätsgesichert zum Goldstandard in der Proktologie zu machen.

„Künftig wollen wir Vorreiter bei der Entwicklung klinischer Benchmarks und Leitlinien sein, die den neusten Technologien und Anforderungen im Gesundheitswesen jederzeit gerecht werden“, sagt ISoLP-Präsident Prof. Dr. med. Peter C. Ambe, Dozent an der Universität Witten/Herdecke und Oberarzt an der Klinik Oberwart in Österreich.

Die FiLaC-Recommendations knüpfen an die LHP-Recommendations von Ende 2024 an – ein Beleg für das nachhaltige Engagement der ISoLP. Das Erscheinen neuer Consensus Paper in rascher Folge zeigt die dynamisch wachsende Bedeutung der Lasertherapie in der Proktologie. Wie bei allen schnell expandierenden innovativen Therapien ist eine Standardisierung unerlässlich.

Der gesamte FiLaC-Consensus (Open Access) kann über den QR-Code im Bild heruntergeladen werden.

Mehr über die Standardisierung der Lasertherapien in der Proktologie und über die Fachgesellschaft ISoLP erfahren Sie unter https://isolp.org/ Für mehr Informationen über die minimal-invasiven Therapien FiLaC® und LHP® besuchen Sie www.biolitec.com

(1) Ambe, P.C. et al. (FiLaC Recommendations Development Group): Laser Fistula Treatment: Beyond the controversial aspects. Best clinical practice recommendations

from an international group of surgeons with extensive experience in the procedure. The FiLaC – Recommendations; Tech Coloproctol; 09. Juni 2025; 29 (1):131.

(2) Ambe, P.C. et al. (LHP Recommendation Development Group): Best clinical practice recommendations for the management of symptomatic hemorrhoids via laser hemorrhoidoplasty: the LHP recommendations; Tech Coloproctol; 23. November 2024; 29 (1):2.

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

