Filial Plus – Ein Shop für alle Filialen

Die kostengünstige Online-Lösung für Apotheken Filial-Verbünde

Essen – Die Filialisierung in der Apothekenbranche nimmt stetig zu. Immer mehr Apotheker denken darüber nach, zusätzliche Filialen zu eröffnen. Doch der Aufwand und die Kosten für die Installation und die Pflege eines separaten Online-Shops für jede Filiale schrecken viele ab. Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, führender Anbieter von Online-Apothekenlösungen, bietet mit dem Modul „M-Filial Plus“ in Verbindung mit einem Mauve ApoShop schon ab 218 Euro eine kosteneffiziente und betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösung für Filialverbünde an. Damit erspart Mauve den Apotheken die kostenintensive Einrichtung eines eigenen Online-Shops für jede einzelne Filiale. Zudem ist in dieser Konstellation nur eine Apotheken-App für den Filialverbund notwendig, wodurch sich weitere Kostenvorteile ergeben.

„Filial Plus ist eine Erweiterung des bewährten Mauve ApoShop und speziell auf die Bedürfnisse von Filialverbünden zugeschnitten. Apotheker können mit geringem Pflegeaufwand alle ihre Filialen in einem einzigen Online-Shop abbilden. Alle Filialen sind über die gleiche Domain erreichbar, wodurch doppelte Kosten und Pflegeaufwand vermieden werden. Der Apotheker benötigt somit nur noch einen Webshop, der gepflegt werden muss, was für den Apotheker eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bedeutet. Mit Filial Plus können Apotheker in ihrem Webshop die Verfügbarkeit von Medikamenten filialübergreifend darstellen und damit einen großen Mehrwert für ihre Kunden, aber auch für ihre Apotheke schaffen“, bringt Andre Glombitza, Geschäftsführer Vertrieb/Marketing bei Mauve, die Vorteile auf den Punkt.

Optimierter Kundenservice im Checkout

Mit Filiale Plus kann der Kunde im Checkout-Prozess auswählen, in welcher Filiale er sein Medikament abholen möchte oder welche Filiale den Botendienst übernehmen soll. Zusätzlich werden dem Kunden die Verfügbarkeit und die Öffnungszeiten der ausgewählten Filiale angezeigt.

Die Vorteile auf einen Blick:

-Einmalige Artikel- und Contentpflege für alle Filialen

-Darstellung der Artikel-Verfügbarkeiten aller Filialen in der Artikel-Ansicht

-Einheitliche Artikelpreise

-Auftragsübergabe an die Warenwirtschaft der im Checkout ausgewählten Filiale

-Auswahl der gewünschten Filiale im Checkout mit Anzeige von Verfügbarkeit und Öffnungszeiten. Durch die Verknüpfung der Versandarten mit den Filialen kann im Warenkorb die Liefermöglichkeit geprüft und eine konkrete Lieferzeit ausgegeben werden – inkl. Berücksichtigung von Großhandelsverfügbarkeiten

-Ein modular erweiterbares System, das mit den Anforderungen der Apotheker wächst

-Nur eine Apotheken-App für den Filialverbund notwendig

Mit Filial Plus bietet Mauve eine innovative Lösung, mit der Apotheken ihre Online-Präsenz effizient und kostengünstig verwalten und gleichzeitig den Service für ihre Kunden optimieren können.

Über Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, mit Sitz in Essen, ist ein führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen für den Apothekenmarkt und seit 2013 Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken. Mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen unterstützt Mauve Apotheken bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und der Verbesserung ihrer Kundenbeziehungen.

Da es in Zukunft vor allem darum gehen wird, Dienstleistungen und Produkte überall, jederzeit und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen, entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, baeren-express.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

Firmenkontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

André Glombitza

Laurentiusweg 83

45276 Essen

+49 201 – 85 78 77 17



http://www.mauve.de

Pressekontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Dr. Alfried Große

Laurentiusweg 83

45276 Essen

0201-8419594



http://www.mauve.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.