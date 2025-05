Filics auf der automatica 2025: Autonomes Doppelkufensystem für effizientes Palettenhandling

Nach dem erfolgreichen Messeauftritt auf der LogiMAT 2025 stellt das Münchner Start-up Filics seine Filics Unit nun auch auf der automatica 2025 vor. Das innovative Doppelkufensystem ist speziell für die Handhabung von Europaletten in beengten Lagerbereichen konzipiert.

Messebesucher haben die Gelegenheit, sich mit dem Team von Filics (Halle B4/Stand 212) auszutauschen, das System live zu erleben und einen exklusiven Ausblick auf die Weiterentwicklung der Filics Unit zu erhalten, die voraussichtlich Ende 2025 in Serie gehen wird. Die Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik findet vom 24. bis 27. Juni 2025 in München statt und bietet eine ideale Plattform, um die neuesten Entwicklungen in der Intralogistik einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren.

Revolution im Palettenhandling

Die Filics Unit besteht aus zwei autonomen Robotern, die speziell für die Handhabung von Europaletten entwickelt wurden. Dank ihrer kompakten Bauweise und Omnidirektionalität können sie Paletten selbst in engen Gängen bewegen, wodurch der Platzbedarf beim Manövrieren auf ein Minimum reduziert wird. Das beidseitige Einfahrsystem optimiert zusätzlich die Lagerkapazität in Bereitstellungsgängen.

„Unsere Lösung adressiert direkt die drängenden Herausforderungen der Logistikbranche – hohe Lagerkosten, Kapazitätsengpässe, Fachkräftemangel und ineffiziente Abläufe“, erläutert Julius Lutzer, Gründer und CPO von Filics. „Mit der ‚Filics Unit‘ bieten wir eine Antwort, die intralogistische Abläufe von Grund auf neu denkt und Prozesse automatisiert, die mit den bisherigen AMR-Typen gar nicht oder nur ineffizient durchgeführt werden können.“

Zukunftsausblick: Einsatz in Bodenblocklagern

Auf der automatica 2025 präsentiert Filics auch die für Ende 2025 geplante Weiterentwicklung der Technologie: den effizienten Transport von Paletten in Bodenblocklagern. In solchen Lagern sind Ladeeinheiten oft schwer zugänglich, und es bleibt wenig Platz für manuelle Handhabung. Die innovativen Kufen der Filics Unit passen sich exakt an die freien Aussparungen unter den Europaletten an und „verschwinden“ unter den Paletten. Sie fahren einfach durch mehrere Ladungsträger hindurch und können dabei gezielt einzelne Einheiten aufpicken. Dabei bleibt jeder Ladungsträger zugänglich, und die Stellplatzkapazität wird maximiert. Durch das innovative Doppelkufensystem können in Bodenblocklagern zukünftig Platzersparnisse von bis zu 66 Prozent erzielt werden.

Filics auf der automatica 2025

Die automatica findet alle zwei Jahre in München statt und ist die führende Messe für intelligente Automation und Robotik. Sie bringt Industrie, Forschung und Politik zum konstruktiven und zukunftsweisenden Austausch zusammen. Die Messe bietet einen Überblick über Entwicklungen, Themen, Innovationen und Lösungen und sorgt so für die notwendige Orientierung und Investitionssicherheit in einer Zeit der Umbrüche. Für 2025 sind rund 500 Aussteller aus über 30 Ländern angemeldet, darunter viele internationale Branchengrößen.

Neues Forschungswissen trifft auf langjährige Expertise

Das Gründerteam von Filics kombiniert modernstes Forschungswissen mit praktischer Expertise: Die Robotikexperten und ehemaligen TUM-Absolventen werden von dem Start-up-Berater und Robotik-Enthusiasten Helmut Schmid unterstützt. „Viele der bisherigen automatisierten Lösungen bieten bereits einen hohen Effizienzgrad, doch das volle Potenzial der Automatisierung in der Logistik ist noch nicht ausgeschöpft“, so Helmut Schmid. „Mit der Filics Unit wollen wir den automatisierten Palettentransport auf ein neues Level heben. Die automatica bietet die perfekte Plattform, um die Innovation einem breiten Fachpublikum vorzustellen und den Bedarf an effizienten, flexiblen Lösungen in der Branche zu adressieren.“

Über Filics

Das Münchner Startup Filics, gegründet von Gregor Kolls, Julius Lutzer und Markus Weber, bietet ein innovatives Konzept für den innerbetrieblichen Palettentransport. Mit ihrer Filics Unit, zwei mechanisch unabhängigen Robotern, die autonom in Europaletten oder Euro-Gitterboxen fahren, diese anheben und die Last direkt bewegen, will Filics die Zukunft der Logistik revolutionieren. Die kompakte Form der Filics Unit ermöglicht den platzsparendsten Palettentransport der Welt, da der benötigte Raum für Manövrieren und Transportieren auf das absolute Minimum reduziert wird – die Palette selbst. Filics wird von den Investoren Capnamic, 10x Founders und Bayernkapital unterstützt, die das Wachstum und die Weiterentwicklung der innovativen Technologie fördern. Seit 2021 wird die Filics Unit bereits getestet und optimiert – die DHL Group und Nagel Group zählen zu den Innovation-Partnern des Startups.

