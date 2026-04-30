Filme zu Textilabfällen und Kreislaufwirtschaft als Teil der „Fashion Redressed“ Serie des BBC

Zwei Kurzfilme beleuchten die Reju Technologie zur Wiederverwertung von Polyester und die Zusammenarbeit mit Goodwill Industries als Teil einer Branded-Content-Reihe

PARIS, Frankreich, 30. April 2026 – RejuTM, Marktführer bei der Regeneration von Textilien zu Textilien, erscheint in Fashion Redressed, eine Branded-Content-Reihe präsentiert von Global Fashion Agenda (GFA) und dafür produziert von BBC StoryWorks Commercial Productions. Die Serie zeigt einem globalen Publikum nachhaltige Innovationen und hat am 30. April ihre Premiere auf einer Microsite von BBC.com.

Reju wurde ausgewählt, Teil der Serie zu sein, und ist in zwei Kurzfilmen vertreten. Die Filme erörtern die Arbeit des Unternehmens, eine der größten Herausforderungen der Modebranche – textilen Abfall – zu lösen. Sie betonen sowohl den Umfang des Problems als auch die notwendige Zusammenarbeit, um ein zirkuläres Textilsystem zu schaffen.

„Textilabfälle gehören zu den dringendsten Herausforderungen der Modeindustrie. Sie zu lösen erfordert Innovation, Infrastruktur und Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, erklärt Patrik Frisk, CEO of Reju. „Wir sind stolz, in dieser Serie vorgestellt zu werden und die gemeinsamen Bemühungen in den Bereichen Technologie, Infrastruktur und Partnerschaften hervorzuheben, die für eine Kreislaufwirtschaft erforderlich sind.“

Der erste Film untersucht den Umfang und die Komplexität von textilem Abfall. Daneben erhalten Zuschauer Einblicke in Polyester als Material und die Technologie hinter Rejus unternehmenseigenen Regenerationsverfahren. Der zweite Film konzentriert sich auf Partnerschaften. Insbesondere zeigt es anhand der Zusammenarbeit zwischen Reju und Goodwill Industries, wie wichtig Synergien zwischen Sammeln, Sortieren, Aufbereiten und Regeneration sind. Der Film zeigt, was nötig ist, um eine zirkuläre Textilwirtschaft aufzubauen.

„Goodwill ist seit jeher führend bei der Ermittlung der effektivsten Wiederverwendungsmöglichkeiten für Secondhand-Textilien“, ergänzt Steve Preston, President und CEO von Goodwill Industries International. „Während die globale Textilproduktion weiter ansteigt, zeigt die Serie Fashion Redressed, wie Technologie, Infrastruktur und Zusammenarbeit Kreislaufwirtschaft voranbringen, einen Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen und gleichzeitig Abfall reduzieren. Die in einem der Filme gezeigte Partnerschaft zwischen Goodwill und Reju spiegelt unser geteiltes Engagement wider, praxistaugliche Lösungen für die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Textilien zu entwickeln.“

Die Serie steht im Zeichen des wachsenden Momentums für skalierbare Lösungen für textile Kreislaufwirtschaft auf Systemebene. Reju arbeitet daran, die kritische Lücke in textiler Kreislaufwirtschaft zu schließen: Denn Rejus Technologie zur Regeneration und Partnerschaften innerhalb des Ökosystems zielen auf das Sammeln, Sortieren, Aufbereiten und Regenerieren von Polyester-haltigen Textilabfällen im industriellen Maßstab ab.

„Fashion Redressed“ ist jetzt verfügbar auf www.fashionredressed.com.

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About Reju

Reju is a textile-to-textile materials regeneration company focusing on creating innovative solutions for recycling post-consumer polyester textiles and PET waste. Owned by Technip Energies and utilizing technology developed with IBM research, Reju aims to establish a global circular textile system to address PET plastic found in post-consumer textile waste. Learn more at www.reju.com

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