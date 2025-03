Finanz- und Wirtschaftskrisen: kritischer Blick auf den Diamantenmarkt

Diamanten sind seit Jahrhunderten ein Symbol von Reichtum, Beständigkeit und Luxus. Doch wie verhält sich dieses prestigeträchtige Gut in Zeiten globaler Unsicherheit und Wirtschaftskrisen? Im Laufe der letzten Jahrzehnte gab es mehrere bedeutende Krisen, die den Diamantenmarkt in unterschiedlicher Weise beeinflussten. In diesem Artikel analysieren wir, wie sich die größten Finanz- und Wirtschaftskrisen der jüngeren Geschichte auf den Diamantenmarkt ausgewirkt haben. Dabei ziehen wir einen kritischen Blick auf die Branche und stützen uns auf die Expertise von Premium Diamonds, einer Marke der EM Global Service AG aus Liechtenstein, sowie auf den geschäftsführenden Gesellschafter Heinz Muser.

Die Stabilität der Diamantenpreise: eine Ausnahme in 100 Jahren?

Es wird oft behauptet, dass der Diamantenpreis zu den stabilsten Preisen gehört, die es weltweit gibt. Tatsächlich zeigen langfristige Untersuchungen, dass Diamanten, insbesondere hochwertige Exemplare, im Laufe der letzten 100 Jahre eine beeindruckende Preisstabilität bewahrt haben. Der Preis stieg kontinuierlich leicht an, was Diamanten zu einem begehrten Wertaufbewahrungsmittel machte. Doch wie jede Anlageklasse war auch der Diamantenmarkt nicht immun gegen spekulative Blasen.

Die Diamant-Anlage-Hysterie von 1979

Einer der wenigen markanten Einschnitte in der Preisstabilität von Diamanten ereignete sich 1979, als die sogenannte „Diamant-Anlage-Hysterie“ ausbrach. Die Stabilität der Diamanten wurde von Finanzberatern auf der ganzen Welt als Gelegenheit zur Vermögenssicherung angepriesen. Besonders in Japan nutzten Banken Diamanten als Kreditsicherheiten, was zu einer enormen Nachfrage nach besonders hochwertigen Steinen führte.

Das Diamant-Syndikat De Beers, das seit Jahrzehnten den Markt kontrollierte, stand vor einer schwierigen Entscheidung: Sollte es den Markt mit zusätzlichen Verkäufen überschwemmen, um die Nachfrage zu decken, oder einen Anstieg der Preise zulassen? Letztlich entschied man sich für einen Mittelweg, was den Preis moderat steigen ließ. Doch der zunehmende Anlagedruck, insbesondere auf sogenannte „Anlagediamanten“ wie den Einkaräter River D lupenrein, führte zu einer Spekulationsblase. Der Preis für diesen speziellen Stein stieg im Jahr 1979 um fast 1000 Prozent auf 60.000 US-Dollar pro Karat.

Als der japanische Finanzmarkt kippte und Banken begannen, Diamanten abzustoßen, fiel der Preis in kürzester Zeit auf 6.000 US-Dollar zurück. De Beers konnte die Preise durch Rückkäufe nicht mehr stabilisieren, und die Blase platzte endgültig. Dieses Ereignis blieb als eine der wenigen großen Krisen im Gedächtnis, die den sonst so stabilen Diamantenmarkt in seinen Grundfesten erschütterte.

Die globale Finanzkrise 2008: Diamanten als krisensicheres Investment?

Die Finanzkrise von 2008 führte zu einem weltweiten Einbruch traditioneller Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien. Viele Investoren suchten daher nach alternativen Möglichkeiten, um ihr Vermögen zu sichern. In diesem Kontext galten Diamanten als besonders krisensicher. Laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung Bain & Company erwiesen sich geschliffene Diamanten als widerstandsfähiger gegenüber der Finanzkrise als andere Rohstoffe. Während der S&P 500 um über 52 Prozent einbrach und der Goldpreis um 21 Prozent sank, verzeichneten Diamanten im selben Zeitraum nur einen durchschnittlichen Rückgang von 16,5 Prozent.

Diese relative Stabilität hat die These untermauert, dass Diamanten eine wertvolle Absicherung in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit darstellen. Doch auch hier gibt es kritische Stimmen, die darauf hinweisen, dass nicht alle Diamanten gleich sind und nur qualitativ hochwertige Steine in Krisenzeiten tatsächlich als stabile Wertanlage fungieren können. Der Markt für minderwertige Diamanten oder solche, die nicht lupenrein sind, zeigt in Krisen eine deutlich größere Volatilität.

Langfristige Preisentwicklung: Diamanten als Wertanlage?

Laut einer Studie von Premium Diamonds und dem geschäftsführenden Gesellschafter Heinz Muser zeigt die langfristige Preisentwicklung von Diamanten eine klare Tendenz: Der Wert von Diamanten steigt über die Zeit kontinuierlich. Dabei sei jedoch zu beachten, dass die Preisschwankungen im Markt nicht nur durch Angebot und Nachfrage, sondern auch durch externe Faktoren wie Wirtschaftskrisen beeinflusst werden können.

Premium Diamonds sieht Diamanten als langfristige Wertanlage, die besonders in Zeiten globaler Unsicherheit stabil bleibt. „Diamanten haben den Vorteil, dass sie ein physisches Gut sind, das im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen einen intrinsischen Wert besitzt. Dieser Wert ist nicht durch Markttrends oder wirtschaftliche Zyklen beeinflussbar“, so Muser. Doch auch er weist darauf hin, dass es immer Ausnahmen gibt, wie der Crash von 1979 eindrucksvoll zeigt.

Der Aufstieg der synthetischen Diamanten: Eine Bedrohung für den Markt?

In den letzten Jahren hat eine neue Entwicklung den Diamantenmarkt in Aufruhr versetzt: synthetische Diamanten. Diese künstlich im Labor hergestellten Steine entsprechen in ihrer chemischen Zusammensetzung den natürlichen Diamanten und sind weitaus günstiger in der Herstellung. Die Frage, ob synthetische Diamanten die traditionellen Steine verdrängen könnten, wird immer lauter diskutiert.

Für Muser und Premium Diamonds liegt die Antwort auf der Hand: Synthetische Diamanten werden den Markt für natürliche Steine nicht dominieren, sondern eher als Ergänzung für Modezwecke dienen. „Ein synthetischer Diamant mag zwar preislich attraktiv sein, doch er besitzt nicht die gleiche emotionale und historische Bedeutung wie ein natürlicher Diamant, der über Millionen von Jahren im Erdinneren entstanden ist“, erklärt Muser.

Experten sind sich einig, dass der Markt für natürliche Diamanten in Zukunft weiter wachsen wird, auch wenn der Preis kurzfristig durch die Konkurrenz aus dem Labor unter Druck gerät. Besonders hochwertige und seltene Steine werden ihren Wert behalten und sogar steigern.

Fazit: Der Diamantenmarkt zwischen Stabilität und Wandel

Der Diamantenmarkt hat in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass er trotz globaler Krisen eine erstaunliche Beständigkeit aufweist. Während die Diamant-Anlage-Hysterie von 1979 eine der wenigen Ausnahmen war, bei denen der Markt massiv einbrach, zeigten sich Diamanten in anderen Krisen wie der Finanzkrise von 2008 als relativ stabil. Dies macht sie zu einer begehrten Anlageklasse in unsicheren Zeiten.

Dennoch steht der Markt vor neuen Herausforderungen. Synthetische Diamanten könnten eine günstige Alternative für modebewusste Käufer darstellen, während natürliche Diamanten ihren Status als Luxusgut und wertstabile Investition verteidigen müssen. In jedem Fall bleibt die Faszination für Diamanten ungebrochen – ein Symbol für Beständigkeit, das auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit seinen Glanz behält.

Autor: Dr. Peter Riedi, Volkswirt & Edelmetallexperte

Die in diesem Artikel verwendeten Informationen stammen aus dem „Global Diamond Report“, Marktanalysen von De Beers sowie aus einem Bericht des Forbes Magazins zu den Entwicklungen im Luxusgütermarkt 2021. Zusätzlich wurden Einschätzungen von Heinz Muser, geschäftsführender Gesellschafter von Premium Diamonds, einer Marke der EM Global Service AG, herangezogen.

