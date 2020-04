Finanzdienstleister Arrow Global sichert Workplace by Facebook mit Netskope

Das europäische Kredit- und Vermögensverwaltungsunternehmen Arrow Global Group PLC nutzt ab sofort die Security Cloud des Sicherheitsspezialisten Netskope, um seine Workplace by Facebook-Implementierung in Übereinstimmung mit seinen strengen gesetzlichen und vertraglichen Datenschutzverpflichtungen zu schützen. Das gesamte Workplace by Facebook-Projekt von Arrow Global wurde dabei mit dem Beratungspartner Generation Digital umgesetzt.

Die Netskope Security Cloud bietet höchste Transparenz sowie Echtzeit-Daten und Bedrohungsschutz beim Zugriff auf Cloud-Dienste, Websites und private Anwendungen von überall und auf jedem Gerät. Arrow Global hat sich für Netskope entschieden, um einen mehrschichtigen, leistungsstarken und tiefgreifenden Ansatz für Content-Management und Datensicherheit umzusetzen, bei dem mehrere Maßnahmen als Ausfallsicherung dienen:

Der auf Unternehmensgeräten installierte Endpunkt-Agent von Netskope verhindert physisch, dass nicht genehmigte Daten und Dateien jemals die Workplace-Cloud von Arrow Global erreichen.

Der Netskope Reverse Proxy bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene zur Unterstützung von Benutzern, die ihr eigenes Zugriffsgerät (einschließlich iOS-Geräte) verwenden möchten. Mit dem Reverse Proxy geht der gesamte Datenverkehr zum Arbeitsplatz hierbei zunächst durch die Netskope Private Security Cloud.

Die API-Integration von Netskope ist physisch in die Workplace-Plattform integriert. Wenn also alle anderen Methoden fehlschlagen und etwas Unangemessenes in Workplace veröffentlicht wird, wird es innerhalb der Plattform automatisch in wenigen Sekunden entfernt.

“Es gab eine Reihe von Bereichen, in denen die Workplace by Facebook-Plattform unsere strengen Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt hätte, wenn sie in der von uns gewünschten Weise genutzt würde. Wir mussten nicht nur dafür sorgen, dass Workplace nicht zu einem Sammelbecken für die interne Darstellung vertraulicher Dokumente wird, sondern auch Sicherheitskontrollen aufrechterhalten, um das Risiko zu vermeiden, dass sensible Daten aus unserem Bereich hinausgelangen”, erklärt Matthew O’Neill, der als Group Information Security Manager von Arrow Global für die Entwicklung und Leitung der Sicherheitsstrategie des Unternehmens am Arbeitsplatz verantwortlich ist. “Die Teams von Netskope und Generation Digital waren großartig und haben gemeinsam mit uns daran gearbeitet, unsere Ziele in dem engen Zeitrahmen zu erreichen. Unsere Anforderungen waren spezifisch, wir benötigten eine umfassende Anpassung und waren nicht bereit, bei unseren Mindestsicherheitsstandards Kompromisse einzugehen, was beide Teams auch voll und ganz unterstützten.”

“Kollaborative Cloud-Plattformen sind unglaublich vorteilhaft für die Produktivität und den Team-Zusammenhalt innerhalb verteilter Mitarbeiter, was auch ihre zunehmende Popularität beweist. Viele Unternehmen haben jedoch spezifische Datenschutzrichtlinien, die maßgeschneiderte Sicherheitsmaßnahmen erfordern, welche in Cloud-Diensten nicht selbstverständlich sind”, so Andy Aplin, Technical Director von Netskope. “Die Implementierung von Arrow erforderte eine sorgfältige kontextbezogene Prüfung der Daten, um z.B. zu erkennen, ob es sich um sensible personenbezogene Daten (PII) handelt oder nur die Markierung eines Mitarbeiters in einem Post durch einen Kollegen. Arrow Global ist nun in der Lage, alle Vorteile von Workplace by Facebook zu nutzen und gleichzeitig die strengen Sicherheitsanforderungen eines Unternehmens der Finanzdienstleistungsbranche zu erfüllen.”

“Als Unternehmen, das für die Daten von fast drei Milliarden Menschen verantwortlich ist, nimmt Facebook die Sicherheit sehr ernst. Workplace hält sich an die höchsten Sicherheitsstandards mit weltweit anerkannten Compliance- und Sicherheitszertifizierungen, und durch die Partnerschaft mit Netskope ermöglicht es Kunden wie Arrow Global, diese Sicherheit noch weiter zu optimieren”, so Graham Mackay, Managing Partner bei Generation Digital. “Die bei dieser Implementierung gestaltete Sicherheitsarchitektur von Arrow Global ist herausragend, was sie zu einem ausgezeichneten Best-Practice-Beispiel dafür macht, wie selbst streng regulierte Branchen von der Zusammenarbeit in der Cloud profitieren können.”

