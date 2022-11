Finanzierung: Der Vergleich zur Hausbank lohnt sich

In der erfolgreichen Finanzierung eines Grundstücks hat sich insbesondere der schlanke, effektive und handlungsschnelle Prozess des Finanzportals (FinMatch) bezahlt gemacht.

„Unsere Ausgangslage bestand darin, als Türöffner für die Finanzierung eines mittelständischen Unternehmens zu agieren. Genauer gesagt wollten wir ein besseres Angebot als die Hausbank finden und das so schnell wie möglich.“ Erinnert sich Sachberater Besmir Cekaj an die Finanzierungsanfrage. „Speziell durch die dynamische Situation mit verändertem Eigenkapital und neuer Auftragslage war diese Finanzierung alles andere als Routine. Sofern es die bei uns überhaupt gibt.“

Im Zuge einer Grundstücks- und Gebäudefinanzierung wollte das Unternehmen der Engineering Branche gezielt den Wettbewerb fördern und sich neben dem Angebot ihrer Hausbank noch weitere einholen. Normalerweise kostet dieser Prozess viel Zeit, ist ineffizient und unübersichtlich. Anstatt sich selbst auf die lange und kräftezehrende Suche nach einem passenden Finanzierungspartner zu begeben, wendete sich das Unternehmen an die Corporate Finance Plattform FinMatch.

Binnen kürzester Zeit haben die Finanzexperten ein qualitativ hochwertig aufbereitetes Angebot für mögliche Finanzierungspartner ihres breiten Netzwerks erstellt. Bereits innerhalb von zwei Wochen konnten die Verantwortlichen des mittelständischen Unternehmens eine fundierte Entscheidung über die für ihre Bedürfnisse passende Finanzierung treffen.

Die Entscheidungsträger der Firma und FinMatch standen dabei über den kompletten Prozess hinweg in engem Kontakt und wurden dank kurzer Kommunikationswege in allen Entscheidungen miteingebunden.

Das Ergebnis: Deutlich bessere Zinskonditionen als das ursprüngliche Angebot der Hausbank. Dank der hohen Qualität der Finanzierungsanfrage und der Agilität während des gesamten Prozesses konnte das Umfangen binnen kürzester Zeit umgesetzt werden.

Die FinMatch, mit dem Hauptsitz in Stuttgart und fünf weiteren Standorten vom Norden bis in den Süden Deutschlands, ist heute eine etablierte, qualitätsführende Unternehmensfinanzierungsplattform für mittelständische Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wir sind spezialisiert auf Corporate Finance und die Strukturierung komplexer Finanzierungen sowie auf die Erschließung öffentlicher Fördermittel und Zuschüsse und haben dafür ein Netzwerk an über 700 Finanzierungspartnern aufgebaut. Wir finden für jedes Projekt die individuell passende Finanzierungslösung für unsere Kunden.

