Finanzierungskapazität erreicht über 500 Millionen Euro

roadsurfer sichert sich 85 Millionen Euro für Flottenexpansion und weiteres Wachstum

– 60 Millionen Euro als ABS-Finanzierung von der Macquarie Group

– 25 Millionen Euro Venture-Debt-Finanzierung durch BBVA

München, 11.08.2025 – roadsurfer, der weltweit führende Anbieter für Camper-Reisen, erhält ein Investment von insgesamt 85 Millionen Euro. Die Finanzierung setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen: einer Asset-Backed-Securities-Finanzierung (ABS) über 60 Millionen Euro mit der Macquarie Group sowie einer Venture-Debt-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen Euro mit der BBVA. Diese Transaktionenen sind ein wichtiger Schritt in der Kapitalstrategie von roadsurfer und unterstützen die Expansionspläne des Unternehmens.

ABS-Finanzierung von der Macquarie Group

roadsurfer hat eine ABS-Finanzierung in Höhe von 60 Millionen Euro mit der global tätigen Macquarie Group abgeschlossen. Diese Vereinbarung erhöht die bestehende ABS-Struktur auf insgesamt 200 Millionen Euro. Die Mittel aus dieser Finanzierung werden genutzt, um die Fahrzeugflotte von aktuell 10.000 Campern weiter auszubauen und die Expansion auf den europäischen sowie nordamerikanischen Märkten voranzutreiben.

Venture-Debt-Finanzierung mit BBVA

Ergänzend dazu hat roadsurfer eine Venture-Debt-Finanzierung über 25 Millionen Euro mit der spanischen Bankengruppe BBVA abgeschlossen. Diese Finanzierung stärkt das Unternehmen im Hinblick auf weiteres Wachstum sowie die digitale Weiterentwicklung. Die Vereinbarung wird im Rahmen des InvestEU-Programms der Europäischen Union und des Europäischen Investitionsfonds gefördert, wodurch besonders günstige Konditionen ermöglicht werden.

Sarah Milne, Managing Director, Securitisations bei der Macquarie Group, sagt: „Wir freuen uns, roadsurfer durch die Ausweitung seiner ABS-Finanzierung bei seinem weiteren Wachstum zu unterstützen. Diese Transaktion unterstreicht die umfassende Expertise von Macquarie bei der Strukturierung und Verwaltung von ABS-Lösungen sowie unser Engagement, innovativen Unternehmen eine effektive Skalierung zu ermöglichen.“

„roadsurfer repräsentiert die Art von Unternehmen, die wir bei BBVA unterstützen möchten: Sie sind digital, innovativ und haben das Ziel, eine nachhaltigere Art des Reisens zu fördern. Das Wachstum von roadsurfer spiegelt die Dynamik des europäischen unternehmerischen Ökosystems wider und zeigt unser Engagement, international aufstrebenden Unternehmen flexible Finanzierungslösungen zu bieten“, sagt Donatella Callegaris, Head of Venture & Growth Lending bei BBVA in Europa.

Markus Dickhardt, Mitbegründer und CEO von roadsurfer freut sich über die Finanzierung: „Diese Finanzierungsrunden spiegeln das Vertrauen unserer Partner in unser Geschäftsmodell wider. Die Zusammenarbeit mit Macquarie und BBVA war geprägt von einem konstruktiven Dialog und einem gemeinsamen Verständnis von langfristiger Wertschöpfung.“

Über Macquarie Commodities and Global Markets

Die Macquarie Group (Marcquarie) wurde 1969 gegründet und beschäftigt über 19.000 Mitarbeiter in 31 Ländern. Commodities and Global Markets, eine Geschäftseinheit von Macquarie, arbeitet seit mehr als 45 Jahren mit Kunden zusammen, um Kapital und Finanzierung, Risikomanagement, Marktzugang sowie physische Ausführung und Logistiklösungen in den Bereichen Rohstoffe, Finanzmärkte und Asset Finance anzubieten.

Weitere Infos unter: https://www.macquarie.com/

Über BBVA

Die 1857 gegründete Finanzgruppe BBVA ist sie in über 25 Ländern aktiv, marktführend in Spanien und das größte Finanzinstitut Mexikos. Weitere Schwerpunkte liegen in Südamerika und der Türkei.Mit ihrer Arbeit fördert die BBVA den wirtschaftlichen Fortschritt ihrer Stakeholder, zu denen Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre und die Gesellschaft insgesamt gehören.BBVA setzt auf moderne Technologien und datenbasierte Lösungen, um Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen zu unterstützen und so finanzielle Stabilität zu fördern sowie wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig zu begleiten.

Weitere Infos unter: https://www.bbva.de/

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

